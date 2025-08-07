الجمعة 8 أغسطس 2025 أبوظبي الإمارات
التعليم والمعرفة

«شاعر المليون» يبدأ جولات المقابلات نهاية أغسطس

من برنامج شاعر المليون (وام)
8 أغسطس 2025 01:10

أبوظبي (وام)

يبدأ برنامج شاعر المليون جولات مقابلات الشعراء الراغبين بالمشاركة في موسمه الثاني عشر نهاية شهر أغسطس الجاري.
وتنطلق الجولات من العاصمة السعودية «الرياض»، إيذاناً ببدء مرحلة جديدة من التصفيات لاختيار نخبة الشعراء المتأهلين إلى الحلقات المباشرة من البرنامج، الذي يُعد الأضخم من نوعه على مستوى الوطن العربي في مجال الشعر النبطي.
وكانت لجنة التحكيم قد أنهت مؤخراً فرز وتقييم أكثر من 1200 مشاركة من شعراء وشاعرات يمثلون 25 دولة، وذلك بعد انتهاء فترة التسجيل التي شهدت إقبالاً واسعاً، ما يعكس المكانة الرفيعة التي يتمتع بها البرنامج لدى جمهور الشعر النبطي ومحبيه.
وتبدأ جولات المقابلات المباشرة والافتراضية في عدد من المحطات الخليجية والعربية، سيعلن عنها جميعها قريباً، وستكون خاتمة الجولات في أبوظبي.
وتضم لجنة التحكيم نخبة من أبرز الأسماء في ساحة الشعر النبطي والنقد الدكتور سلطان العميمي، والدكتور غسان الحسن، والشاعر حمد السعيد، إلى جانب اللجنة الاستشارية التي تضم كلاً من بدر صفوق وتركي المريخي.
وخلال الجولات، ستُمنح «البطاقات الذهبية» لعدد من الشعراء، وهي بطاقات تؤهّلهم مباشرة إلى قائمة «المئة شاعر»، الذين يخضعون لاختبارات تحريرية وشفهية، قبل اختيار أفضل 48 مشاركاً لخوض المنافسات الحيّة التي تُقام على مسرح شاطئ الراحة في أبوظبي.
ويعد برنامج «شاعر المليون»، الذي تنظمه هيئة أبوظبي للتراث منذ عام 2006، أحد أبرز المشاريع الثقافية التي تسعى إلى صون الموروث الأدبي غير المادي، وتعزيز حضور الشعر النبطي في المشهد الثقافي المعاصر، عبر دعم المواهب الشعرية، وتمكينها من الوصول إلى الجمهور العربي.
وتبلغ القيمة الإجمالية للجوائز المقدمة في الموسم الثاني عشر أكثر من 15 مليون درهم، يحصل الفائز بالمركز الأول على لقب «شاعر المليون»، وبيرق الشعر، بالإضافة إلى جائزة مالية قدرها 5 ملايين درهم، فيما يحصل الفائزون بالمراكز من الثاني حتى السادس على جوائز مالية متفاوتة.

