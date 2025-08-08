مكتبة قصر الوطن.. بيت المعارف

هزاع أبوالريش (أبوظبي)

تُعد مكتبة قصر الوطن في أبوظبي، أيقونة ثقافية معرفية بامتياز، تشكل جزءاً رئيساً من المشهد المعرفي والثقافي في الإمارات، وتهدف إلى «الحفاظ على قرون من المعرفة والثقافة العربية ونشرها في العالم، حيث تضم مجموعة من 50.000 كتاب لمختلف المراحل التاريخية للعلماء والمفكرين العرب، وتمثل مساحة فسيحة يساهم فيها التاريخ والمعارف في إلهام الناس وصنع المستقبل».

كما تضم مجموعة من المؤلفات والإصدارات ومواد القراءة التي تم جمعها لأكثر من 35 عاماً، تغطي مجموعة كبيرة من المواضيع التي تشمل التاريخ والفنون والعلوم الإنسانية والتطورات الاجتماعية والاقتصادية والسير الذاتية والوثائق الرسمية للحكومات، ومواد الوسائط المتعددة، بما في ذلك الموارد السمعية البصرية والملفات الرقمية.