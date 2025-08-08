السبت 9 أغسطس 2025 أبوظبي الإمارات
التعليم والمعرفة

«الشارقة للمتاحف» تطلق برنامج «الأحيائي الصغير»

«الشارقة للمتاحف» تطلق برنامج «الأحيائي الصغير»
9 أغسطس 2025 01:20

الشارقة (الاتحاد)

في إطار رؤيتها الرامية إلى ترسيخ مفاهيم التعلم المجتمعي، وتعزيز الوعي البيئي لدى الأجيال الناشئة، أعلنت هيئة الشارقة للمتاحف عن إطلاق برنامجها التعليمي المجتمعي المتميز «الأحيائي الصغير»، والذي ينظمه مربى الشارقة للأحياء المائية خلال الفترة من 11 حتى 14 أغسطس 2025، ليستهدف الأطفال من عمر 9 إلى 13 عاماً، ويقدم لهم تجربة تعليمية فريدة.
ويهدف برنامج «الأحيائي الصغير» إلى تعريف المشاركين على أسرار الحياة البحرية في بيئة تفاعلية تجمع بين المعرفة النظرية والتطبيق العملي، من خلال سلسلة من الأنشطة والجولات وورش العمل اليومية التي صُممت بعناية لتعزيز حب الاستكشاف وغرس قيم المسؤولية البيئية.
ويتضمن البرنامج على مدار أربعة أيام باقة متكاملة من المحطات والأنشطة التفاعلية المتنوعة، تبدأ بجولة تعريفية في أروقة مربى الشارقة للأحياء المائية للاطلاع على الأنواع المحلية، تليها جلسات متخصصة تمنح المشاركين فرصة حصرية ليعيشوا تجربة «اختصاصي الأحياء البحرية».
كما تشمل الأجندة مشاهدة إطعام الكائنات البحرية في الحوض الرئيسي، والتعرف على وظيفة الغواص وطرق جمع الأسماك والعناية بها، إضافة إلى تجربة اختبار جودة المياه باستخدام أجهزة متطورة، واستكشاف أنظمة دوران المياه وأهميتها في الحفاظ على صحة الأحواض البحرية.
ويحظى المشاركون أيضاً بفرصة التفاعل مع الخبراء والفنيين في المربى، وممارسة أنشطة عملية، إلى جانب المشاركة في ورش عمل تفاعلية يومية تدمج بين العلم والابتكار.
وتؤكد هيئة الشارقة للمتاحف أهمية هذه البرامج في دعم التنمية الثقافية والتعليمية في إمارة الشارقة، عبر توفير بيئة محفزة على التعلم والاكتشاف.

