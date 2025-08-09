الأغاني الإماراتية.. والمسارات الأولى للغناء الفردي

أبوظبي (الاتحاد)



يعد كتاب «الأغاني الإماراتية: مساراتها الأولى ومصادرها القديمة» من تأليف الباحث والناقد علي العبدان، والصادر عن «مركز أبوظبي للغة العربية»، ذا مكانة خاصة فيما يتعلق بالإصدارات التي تناولت تاريخ الأغاني الإماراتية، إذ يحتوي الكتاب على ستة فصول يعرض فيها المؤلف للغناء الشعبي في دولة الإمارات، في الفترة من ثلاثينيات القرن العشرين وحتى أواخر عقد الستينيات، وهي المدة التي تبلورت فيها الأغنية الشعبية الإماراتية شيئاً فشيئاً، كما يعرض للمصادر القديمة التي استقت منها تلك الأغاني عناصرها الموسيقية والأدائية، والتطور الموسيقي والغنائي في الإمارات، والمسارات الأولى للغناء الفردي لدى المطربين الإماراتيين، وما اتسمت به الأغنية الإماراتية من طابع خاص.







كما يضيء الكتاب على الجهود الأولى في كتابة الأغنية الإماراتية، ومفهوم الطرب الشعبي، وتاريخه في منطقة الخليج بشكل عام، والإمارات بشكل خاص. ومفهوم التلحين والاقتباس في الطرب الشعبي، والمصادر والقوالب الغنائية القديمة التي تأثرت بها الأغنية الإماراتية، وعرض لبعض الفنون الإماراتية وتحليلها عروضياً وموسيقياً، لبيان العناصر اللحنية والإيقاعية بها. ومدى التطور الذي حققه الفنانون الإماراتيون في الأغنية الإماراتية، وعرض لبعض الشركات الفنية الإماراتية التي صاحبت مسيرة الأغنية الإماراتية.

كما يستعرض المؤلف بعض الجهود لباحثين إماراتيين لتوثيق وتعريف الأغنية الإماراتية وتاريخ الموسيقى والغناء بالإمارات، وأن هذه الجهود، رغم أهميتها، إلا أنها لم تُحِط بكل ما يتعلق بالفن الإماراتي. ثم يستعرض المؤلف مفهوم الطرب الشعبي من وجهة نظره: وهو الغناء المحترف فردي الأداء، المؤدى على آلة طربية، هي آلة العود أساساً، ترافقها آلة أو أكثر لضبط الإيقاع. وأن المقصود بكلمة محترف في التعريف هو كون الغناء قائماً على الأداء الممتاز بصفته حرفة، وليس على مجرد الهواية، فهو غناء قائم على الصناعة المتقنة، من حيث القصد إلى اختيار وانتخاب النصوص الغنائية، ومن حيث التلحين، والعزف، والأداء، بما يجعل من الغناء عملاً فنياً مستقلاً بمهارات خاصة ومناسبة، وقابلاً للإنتاج المتجدد، والنشاط التجاري.

وعن بدايات الطرب الشعبي الإماراتي، يقول المؤلف: إن الطرب الشعبي في الإمارات عرف من زمن الرواد في الثلاثينيات والأربعينيات، حيث قاموا بغناء وأداء مختلف القوالب الغنائية الخليجية المشهورة إقليمياً، وهو الزمن الذي بدأت تصل فيه الأسطوانات الغنائية الخليجية والعربية إلى بعض مدن ومناطق الإمارات.

وتتعدد فصول الكتاب بمضامين بحثية وتاريخية مهمة، وهو ما يجعل من هذا الكتاب منصة انطلاق للجيل الجديد من الباحثين الموسيقيين في الإمارات، نحو استكمال البحث في تاريخ الأغنية الإماراتية، وما قد يؤدي إليه من تجديد في البحث الموسيقي العلمي، الذي من شأنه تغذية المعارف والمفاهيم الثقافية العامة بالقيم الجمالية والإنسانية.