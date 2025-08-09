«أسماء الأماكن والمواقع في الإمارات» ثنائية الجغرافيا والتاريخ

هزاع أبوالريش



تستعرض موسوعة «معجم أسماء الأماكن والمواقع.. في دولة الإمارات العربية المتحدة، جغرافيا وتاريخ»، الصادرة عن الأرشيف والمكتبة الوطنية، جمع وترتيب وتبويب الدكتور محمد عيسى قنديل، المدن والقرى والسهول والجبال والجزر والمغاصات والمحاضر والشعبيات والمساجد والبيوت الأثرية والآبار والسدود والموانئ والأخوار وغيرها في دولة الإمارات، جامعاً بدقة وعمق بين ثنائية الجغرافيا والتاريخ، حيث يستعرض المؤلف توثيقاً ميدانياً لهذه المواقع، وهو ما جعل الموسوعة ذات أهمية بالغة، باعتبارها معجماً جغرافياً موّسعاً، ومرجعاً مهماً للمعنيين والباحثين والعلماء وطلاب المعرفة.المعجم الموسوعي تجاوز الناحية الجغرافية إلى النواحي المعرفية واللغوية والاجتماعية والأدبية والفلكلورية، لأهميتها في رفد المعاجم التاريخية من خلال تطور المفردات اللغوية على ضوء سياقها التاريخي، مستعرضة بعض المصطلحات والألفاظ التي يتداولها أبناء الإمارات في تسمية الأماكن والمواقع، فجاء المعجم شاملاً كموسوعة بأجزائه الثلاثة. يبدأ المعجم برؤية تمهيدية عن نشأة دولة الإمارات في الثاني من ديسمبر عام 1971م، ويستعرض نمو عدد سكانها منذ عام 2005 ولغاية عام 2017م، ثم يتناول موقعها الجغرافي، وموقعها على خطوط الطول والعرض، ومساحتها، وتطرق إلى جيولوجيا الإمارات فبين بنية منطقة الإمارات والصخور التي تتألف منها، حيث تتألف من إقليمين جيولوجيين وتضريسيين كبيرين، هما إقليم الجبال وإقليم السهول ويضمان منطقة الباطنة، ومنطقة الجبال، ومنطقة سهول الحضيض، والمنطقة الداخلية الصحراوية، وسهل ساحل الخليج، وجزر الإمارات، مسلطاً الضوء على الجبال والنباتات والحيوانات والمناخ المحلي.

ويشكل المعجم بين دفتيه نموذجاً يوثق أسماء الأماكن والمواقع في الدولة حسب تسلسلها الأبجدي، حيث يبدأ الجزء الأول من المعجم الموسوعي بحرف الألف وينتهي بحرف الخاء، وتندرج تحت حرف الألف أسماء مئات الأماكن، ولعل أبرزها «أبوظبي» فيستعرض أبوظبي الإمارة، وأبوظبي الجزيرة، وأبوظبي التلال، وأبوظبي الخور، وأبوظبي الساحل، وأبوظبي المدينة الحديثة... وغيرها. ومن أبرز الأماكن أيضاً تحت حرف الأف «أم القيوين» فيتوقف عند «أم القيوين الإمارة، وأم القيوين حقل غاز، وأم القيوين الحصن، وأم القيوين المدينة الحديثة... وغيرها». ويستعرض المعجم أسماء الأماكن التي تبدأ بحرف الباء ويعرف بها، ومن أهمها: منطقة بينونة، وفي الباب الخاص بحرف الجيم يعرف بجلفار، وبالعديد من الجزر، مثل: جزيرة صير بني ياس، وجزيرة صير بو نعير، وجزيرة الضب، وجزيرة الطيور، وجزيرة السمالية، والجزيرة الحمراء، وجزيرة بوطينة... وغيرها.وهكذا يتّبع المعجم في ترتيب مضمونه الحروف الألفبائية على ضوء ما ورد في المعاجم اللغوية ومعاجم البلدان، من تفسيرات مرجعية لكثير من المواد، التي يُنطق بعضها وفق اللهجة المرويّة أو المحكيّة، ولكنها فصيحة الأصل، متماشية مع الجذر اللغوي العربي الفصيح، وكان في المعجم لكل حرف قسم خاص، وفي كل قسم وفقاً للحرف الثاني فالثالث، ولم ينظر إلى أصول الاسم أو زوائدها، ولا بالأصول اللغوية، فجميع ما ورد في المعجم من أسماء مفردة لمسميات مفردة، ومعانٍ جغرافية أقرها أصحابها وتعارفوها، وعرفها الغير عنهم.

وجاء المعجم في ثلاثة أجزاء، فالأول، تضمن المقدمة، وأرضية المعجم، ثم حرف الألف، والباء، والتاء، والثاء، والجيم، والحاء، وأخيراً حرف الخاء. في 451 صفحة ذات شمولية واضحة، جمعت أسماءً ذات خلفيات مختلفة، منها: التاريخية والاقتصادية والعائلية والقبلية والشخصية وغيرها، وهو ما جعل من المعجم مرجعاً مهماً. ويبدأ الجزء الثاني من الكتاب بحرف الدال، وينتهي بحرف الغين، وفي هذا الجزء يركز الكتاب على جغرافية دبي والشارقة، ورأس الخيمة، وعجمان، وبعض المحطات والملامح التاريخية لهذه الإمارات. ويحتوي الجزء الثالث على الأماكن والمواقع التي تبدأ أسماؤها بحرف الفاء حتى آخر الحروف الأبجدية، وفي بداياته يتطرق إلى إمارة الفجيرة، والعديد من الأفلاج، والمساجد والمرافئ، والمدن والمدارس. ويختتم الجزء الثالث بالمصادر والمراجع، وهي 115 مرجعاً ومصدراً استعان بها الدكتور محمد قنديل في إثراء المعلومات الخاصة بالأماكن والمواقع، وبعدها وثق الكتاب بالمقابلات المنشورة في الصحف، والتقارير والمجلات التي تم استقى بعض المعلومات منها لتشكل جزءاً مهماً وموثوقاً للمعنيين والباحثين.