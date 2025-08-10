«ضي دبي» يبرز إبداعات 7 فنانين إماراتيين في نوفمبر

دبي (وام)



أعلنت مدينة إكسبو دبي وهيئة الثقافة والفنون في دبي عن شراكة استراتيجية لتقديم الدورة الثانية من معرض «ضي دبي» الفني، الذي يقام بين 12 و18 نوفمبر المقبل في ساحة الوصل بمدينة إكسبو دبي، ليكون أول معرض للفنون الضوئية بقيادة إماراتية، ويحتفي المعرض بالنور والإرث والإبداع، من خلال إعادة ابتكار مفهوم الفنون الضوئية، بأسلوب يجمع بين التراث الأصيل والفن المعاصر.

ويقدم المعرض منصة للفنانين الإماراتيين لاستعراض أعمال مبتكرة تستلهم التراث المحلي، وتمنح الجمهور فرصة للتفاعل مع تجارب بصرية جديدة. ويشارك في هذه الدورة سبعة فنانين يمثلون ثلاثة أجيال هم: فاطمة لوتاه، ومحمد كاظم، وخالد البنا، وعلياء بن عمير، والزينة لوتاه، وأحمد العريف الظاهري، وحصة الكندي، حيث يقدم كل منهم منحوتة ضوئية تحمل بعداً فنياً وعاطفياً مستوحى من الثقافة الإماراتية.

ويشمل برنامج المعرض سلسلة من الحوارات والندوات الفنية في بيت الفنون، أحدث وجهة ثقافية في مدينة إكسبو دبي المخصصة للتعبير الإبداعي.

وأكدت شيماء راشد السويدي، المديرة التنفيذية لقطاع الفنون والتصميم والآداب في دبي للثقافة، حرص الهيئة على دعم المبادرات التي تثري المشهد الإبداعي المحلي، مشيرة إلى أن المعرض يعكس عمق الشراكة مع مدينة إكسبو دبي، ويسهم في تعزيز قوة السياحة الثقافية ودعم الصناعات الإبداعية.

وقالت آمنة أبو الهول، القيّم الفني للمعرض، إن الحدث يمثل التقاء الماضي بالمستقبل، ويجسد روح دبي في النور والثقافة، ويؤكد التزام المؤسستين بتمكين الفنانين الإماراتيين من عرض إبداعاتهم أمام جمهور عالمي متخصص في الفنون.