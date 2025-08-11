«صيف الإمارات التشكيلي» ينطلق في رأس الخيمة

رأس الخيمة (وام)

انطلقت بصالة "ديزاين جاليري" في منطقة الرفاعة برأس الخيمة فعاليات معرض «صيف الإمارات التشكيلي 2025»، بمشاركة 19 فناناً من الإمارات و10 دول عربية وأجنبية.

يضم المعرض، الذي يستمر عشرة أيام، 33 عملاً فنياً متنوعاً في مجالات الفن التشكيلي والتصوير والخط والتصميم، ويشارك فيه فنانون من الإمارات واليمن والأردن والهند والبوسنة وباكستان وأوكرانيا وفرنسا والولايات المتحدة وكولومبيا.

وأكد المهندس طارق السلمان، مؤسس "ديزاين جالري"، أهمية المعارض في تعزيز التواصل بين الفنانين، مثمناً دعم جمعية الإمارات للفنون التشكيلية والمؤسسة الاتحادية للشباب للمواهب الفنية.

وفي ختام حفل الافتتاح، الذي حضره عدد من المسؤولين وجمع من المهتمين بالفنون التشكيلية، تم تكريم المشاركين تقديراً لعطائهم الإبداعي.