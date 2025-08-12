الأربعاء 13 أغسطس 2025 أبوظبي الإمارات
التعليم والمعرفة

التشكيلي طوسون.. وجماليات الدمج بين الخط العربي والرسم

13 أغسطس 2025 02:31

محمد عبد السميع (الشارقة)

حين يحمل الفن التشكيلي جمالية الحرف العربي لإنجاز لوحة تشكيلية ضاجّة بالحركة والتعبير، فإنّ الرسم والخط هما عنصران من عناصر الإبداع الفني، والفنان المصري محمد طوسون مؤسّس فن «البكتوجراف» أو الخط التصويري، استطاع أن يستنطق الجماليات والخصائص في هذا الفن.
ومنذ نعومة أظفاره، كان الفنان طوسون يفتح عينيه على جماليات ما حوله، خصوصاً في عمله مع والده بعد المدرسة في ورشه الخط، التي أتقن بها جميع أنواع الخطوط، طامحاً إلى تحقيق المزيد.
يقول الفنان طوسون إنّ عملية مزج الخط بالرسم جاءت لديه بعد حالة من الملل لما هو سائد، ومن ثم كانت الحروف المرسومة، كما في مدرسة العصر الفرعوني «الهيروغليفية»، ومن ذلك نشأ لديه فن «البكتوجراف»، وقد ساعدته دراسته بكلية الفنون الجميلة للتجريد والتصوير على تطوير مسيرته الفنية، وكذلك عمله في «أخبار اليوم» مدة 33 سنة رئيساً للأقسام الفنية، وهو ما أعطاه خبرةً كبيرة في هذا المجال.
ويشرح أنّ الفن التصويري يكون برسم الحروف وإدخال زخارف عليها، وعمل أشياء محسوسة من هذه الحروف، كجناح طائر على سبيل المثال، لافتاً إلى أعماله، التي اشتهرت في أوروبا كفن تشكيلي، وإن كان الحرف العربي يدخل في صميم هذه الأعمال. ويؤكّد طوسون أنّ لوحته التشكيلية تحتاج إلى التأمل والتأني في قراءتها للوصول إلى المضمون، كما تأثر بسلفادور دالي وبيكاسو وغيرهما من الفنانين، باحثاً عن بصمته في التجديد والتفرد، حيث تأخذ الألوان عنده معاني ودلالات، كاللون الأحمر الذي يدل على الحب، والأزرق الدّال على الصفاء، والأسود الذي يحمل معنى الحزن، والأصفر الذي يتضمن معنى الغيرة، وهكذا.
ويؤكد الفنان طوسون أهمية تأثّره بالقرآن الكريم، من خلال قراءته للآيات الكريمة واستنباط أفكار لوحاته منها، فضلاً عن حضور الخط العربي في أعماله التشكيلية.
وأخيراً، ينصح الفنان طوسون بعودة الأجيال إلى الفنون جميعها، والاهتمام بها كما كانت المجتمعات والنخب تهتم بها من قبل، سواء على مقاعد الدراسة وكراسات الخط وحصص الموسيقى والفنون، أو في الحفلات الفنية والمسارح ودور السينما.

 

