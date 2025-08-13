الأربعاء 13 أغسطس 2025 أبوظبي الإمارات
أبرز الأخبار
التعليم والمعرفة

"بيربليكسيتي إيه.آي" تعرض 34.5 مليار دولار لشراء متصفح "كروم"

13 أغسطس 2025 08:38

قدمت شركة "بيربليكسيتي إيه.آي" عرضاً بقيمة 34.5 مليار دولار أميركي للاستحواذ على متصفح "كروم" التابع لشركة "جوجل" المملوكة لـ "ألفابت"، وهو عرض منخفض لكنه يتجاوز قيمة الشركة الناشئة السوقية البالغة 14 مليار دولار.

وتهدف "بيربليكسيتي" من هذا الاستحواذ المحتمل إلى الحصول على أفضلية في سباق البحث بالذكاء الاصطناعي عبر الاستفادة من قاعدة مستخدمي "كروم" التي تتجاوز 3 مليارات شخص، وذلك في وقت تواجه فيه "جوجل" ضغوطا تنظيمية، وتخطط للطعن على قرار محكمة أميركية العام الماضي خلص إلى احتكارها البحث على الإنترنت دون سند من القانون، وفقاً لوكالة أنباء رويترز، التي نقلت عن شخص مطلع قوله إن عدة صناديق عرضت تمويل الصفقة بالكامل.

المصدر: وام
الإنترنت
جوجل
