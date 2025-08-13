تساؤلات الحياة والتجارب في بيت الشعر بالشارقة

الشارقة (الاتحاد)



نظم بيت الشعر في الشارقة في مقره أمسية شعرية، يوم الثلاثاء الموافق 12 أغسطس 2025، شارك فيها كل من الشعراء: طلال الصابري، من الإمارات، شمس الدين بوكلوة، من الجزائر، السر مطر، من السودان، بحضور الشاعر محمد عبدالله البريكي مدير البيت، إضافة إلى جمهور الشعر وعدد من النقاد والشعراء. وقدمت الأمسية د. إيمان إيبو.

افتتح القراءات الشاعر طلال سالم الصابري، الذي استحضر تحولات الشاعر وتساؤلاته في عوالم الكتابة، متسائلاً عن جدواها ورؤاها في قصيدة بعنوان «لمن»، ثم ألقى نصوصاً عن الحياة والتجارب الإنسانية وعلاقته بالشعر.

بعد ذلك، قرأ الشاعر شمس الدين بوكلوة مجموعة من نصوصه، بدأها بنص لإمارة الشارقة معبراً عن حبه وتقديره لها، وهو بعنوان «طريق الشمس». واختتم الأمسية الشاعر السر مطر، الذي قرأ قصيدة ساد فيها أسلوب حواري شفيف يمزج بين البحث والتساؤلات عن آفاق الوجود، كما ألقى نصاً آخر محملاً بأسئلة القصيدة.

وفي الختام كرّم الشاعر محمد البريكي الشعراء المشاركين ومقدمة الأمسية.