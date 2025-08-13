الخميس 14 أغسطس 2025 أبوظبي الإمارات
التعليم والمعرفة

«محمد بن راشد آل مكتوم للمعرفة» تشارك في «إسطنبول الدولي للكتاب العربي»

من جناح المؤسسة بالمعرض (من المصدر)
14 أغسطس 2025 01:25

دبي (الاتحاد)

تشارك مؤسَّسة محمد بن راشد آل مكتوم للمعرفة في فعاليات النسخة العاشرة من «معرض إسطنبول الدولي للكتاب العربي»، الذي يُقام تحت شعار «وتبقى العربية» خلال الفترة من 9 إلى 17 أغسطس 2025 في مركز «يني كابيه» للمعارض بمدينة إسطنبول.
وتأتي مشاركة المؤسَّسة في إطار سعيها المستمر إلى تعزيز حضورها الإقليمي والدولي في المحافل والفعاليات المعرفية، وتسليط الضوء على أبرز مشاريعها ومبادراتها النوعية.
وقال جمال بن حويرب، المدير التنفيذي لمؤسَّسة محمد بن راشد آل مكتوم للمعرفة: «تأتي مشاركتنا في معرض إسطنبول الدولي للكتاب العربي ضمن سعينا للحضور سنوياً في المحافل المعرفية حول العالم، والترويج لمبادراتنا ومشروعاتنا على نطاق دولي، بما يدعم نشر المعرفة ويسهم في التنمية المستدامة للمجتمعات. ونحرص، في المؤسَّسة على توفير منصات عالمية للحوار الفكري والمعرفي، تتيح للجميع الفرصة للتعرف إلى الإنتاجات الأدبية والعلمية الرائدة، وتُعزز فرص تبادل الرؤى والخبرات بين رواد الفكر والإبداع من مختلف أنحاء العالم».
وأضاف: «نسعى من خلال هذه المشاركة إلى تعزيز الهوية العربية والانتماء للغة، عبر ترسيخ قيمتها بين الناطقين بها، وإبراز جمالياتها من خلال مشاريع نوعية تُسهم في تنمية الأبحاث اللغوية وترجمة المصادر العالمية إلى العربية، ما يفتح آفاقاً معرفية جديدة أمام الشباب العربي. ونجدد التزامنا بدعم اللغة العربية وتحفيز الابتكار في المحتوى الرقمي العربي من خلال بحث فرص الشراكات الفعالة في هذا المجال مع المؤسسات والجهات المشاركة في المعرض».

أنشطة معرفية 
يشهد جناح المؤسَّسة عقد اجتماعات مع جهات معنية باللغة العربية، إلى جانب أنشطة معرفية تنظِّمها بالتعاون مع الشريك الاستراتيجي «أكاديمية إسطنبول»، بما يعزز فرص التعاون وتبادل الخبرات في مجال نشر المعرفة.
يذكر أن «معرض إسطنبول الدولي للكتاب العربي» يجمع تحت مظلَّته نحو 300 دار نشر من أكثر من 20 دولة، إلى جانب عدد كبير من الجامعات والمدارس ومنظمات المجتمع المدني، حيث يمثّل أكبر حدث معرفي ثقافي عربي في تركيا وأضخم معرض للكتاب العربي خارج حدود العالم العربي، معتمد من اتحاد الناشرين العرب.

