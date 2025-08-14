«الشارقة للتراث» يختتم «مخيم الراوي الصيفي»

الشارقة (وام)

اختتم معهد الشارقة للتراث، أمس، فعاليات «مخيم الراوي الصيفي 2025»، التي أقيمت في مركز التراث العربي بالمدينة الجامعية، وقام أبو بكر الكندي، مدير معهد الشارقة للتراث، بتسليم الأوسمة للأطفال تقديراً لمشاركتهم الفاعلة.

وأشاد الدكتور عبدالعزيز المسلم، رئيس معهد الشارقة للتراث، بنجاح الدورة الرابعة من المخيم، مؤكداً أن البرنامج شكّل منصة غنية لتعريف الأطفال بالتراث الإماراتي والحكاية الشعبية.

وأشارت عائشة الحصان الشامسي، مديرة مركز التراث العربي، أن هذا البرنامج أسهم في بناء جيل من «الرواة الصغار» القادرين على حمل إرث الإمارات نحو المستقبل بروح نابضة بالحياة.