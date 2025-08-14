عزة القبيسي تشارك في ملتقى «النماص الدولي» للنحت

فاطمة عطفة (أبوظبي)

تشارك الفنانة الإماراتية عزة القبيسي في «ملتقى النماص الدولي» للنحت بالمملكة العربية السعودية في نسخته الثالثة لعام 2025، والذي انطلق أول أمس، ويستمر لمدة ثلاثة أسابيع متواصلة تتخللها زيارات فنية وثقافية لمدينة النماص.

وفي حديثها لـ (الاتحاد) أشارت القبيسي إلى إن الملتقى يحمل شعار «إيقاعات خطية».

وأضافت: «تجربتي مع الحجر جديدة، لكن المشاركة تعطيني الفرصة أن ألتقي بفنانين قدامى وجدد والتعرف على تجاربهم الفنية، خصوصاً أن الملتقى يضم فنانين كباراً لهم تجارب عالمية، وهذا يثري تجربتي الفنية بالدرجة الأولى، وفي الوقت نفسه فإن هذا الحدث يعطينا الفرصة لنتعامل مع أحجار مختلفة، تحت ظروف متباينة».