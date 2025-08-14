الجمعة 15 أغسطس 2025 أبوظبي الإمارات
التعليم والمعرفة

«مكتبة محمد بن راشد» تستعرض مبادراتها في «المؤتمر العالمي للمكتبات» بكازاخستان

مكتبة محمد بن راشد (من المصدر)
15 أغسطس 2025 01:00

دبي (الاتحاد)

تشارك مكتبة محمد بن راشد، للمرة الثانية في فعاليات الدورة الـ89 من أعمال المؤتمر العالمي للمكتبات والمعلومات، إحدى أبرز الفعاليات العالمية في قطاع المكتبات والمعلومات، وذلك خلال الفترة من 18 إلى 22 أغسطس 2025 في العاصمة الكازاخستانية أستانا.
وتأتي هذه المشاركة في إطار حرص مكتبة محمد بن راشد على تعزيز حضورها في المحافل الدولية المتخصّصة من خلال استعراض أبرز مبادراتها وخدماتها المبتكرة، إلى جانب بحث آفاق التعاون الدولي مع كبرى المؤسسات المكتبية حول العالم، بما يسهم في تبادل أفضل الممارسات في مجالات المعرفة والمعلومات، وتوطيد أواصر التعاون المشترك.
وقال الدكتور محمد سالم المزروعي، عضو مجلس إدارة مؤسسة مكتبة محمد بن راشد آل مكتوم، «نسعى من خلال المشاركة في المؤتمر إلى تعزيز أطر التعاون الدولي، واستعراض تجربة مكتبة محمد بن راشد كنموذج رائد في التحول الرقمي والشمول المعرفي بقطاع المكتبات العامة على صعيد المنطقة، من خلال تقديم حلول مبتكرة تمزج بين التكنولوجيا المتقدمة واحتياجات المجتمع، لضمان وصول جميع الفئات إلى المعرفة بسهولة وفعالية». 
وأضاف، «من خلال هذه المنصة العالمية نطمح لبناء شراكات استراتيجية تدعم تبادل المحتوى، وتطوير الكفاءات، ونشر ثقافة القراءة والتفكير النقدي، بما يعزز دور المكتبة كمحرك رئيسي للتنمية المستدامة وصناعة المستقبل القائم على المعرفة».
وعلى هامش المشاركة، يسلط فريق مكتبة محمد بن راشد، الضوء على «قمة دبي الدولية للمكتبات والنشر» في أكتوبر 2025، والتي تنظمها بين أروقتها تحت شعار «مستقبل صناعة النشر».
كما يستعرض الفريق أبرز مبادرات وخدمات المكتبة والتي تمزج بين المفهوم التقليدي والحديث للمكتبات العامة بالاعتماد على أحدث أدوات الذكاء الاصطناعي.
إلى جانب ذلك، سيسلط فريق المكتبة، الضوء على أحدث وتقنيات وخدمات المكتبة.

محمد سالم المزروعي
المؤتمر العالمي للمكتبات والمعلومات
الإمارات
دبي
كازاخستان
مكتبة محمد بن راشد
