«الشارقة للكتاب»: زيارة اليابان  تعزز مكانة «مؤتمر الرسوم المتحركة»

اليابان (الاتحاد)

اختتم وفد من هيئة الشارقة للكتاب، برئاسة خولة المجيني، المدير التنفيذي لمؤتمر الشارقة للرسوم المتحركة، زيارته إلى اليابان، وذلك في إطار استراتيجية الهيئة الرامية إلى تعزيز مكانة «مؤتمر الشارقة للرسوم المتحركة» كمنصة عالمية تدعم التعاون، وتبادل المعرفة، ونمو صناعة الرسوم المتحركة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

ومنذ انطلاقته في عام 2023، شهد المؤتمر نمواً سريعاً وتحول إلى فعالية إقليمية بارزة تشكّل جزءاً أساسياً من رؤية هيئة الشارقة للكتاب، وخطوة مهمة في تطوير مشهد الرسوم المتحركة على صعيد المنطقة. وتمثل هذه الزيارة إلى اليابان خطوة أساسية في تعزيز مستقبل المؤتمر، مع التركيز على تبادل المعرفة وبناء شراكات تثري المنظومة الإبداعية في إمارة الشارقة.

ضم الوفد كلاً من خولة المجيني، المدير التنفيذي للمؤتمر، وبيترو بينيتي، المدير الفني للمؤتمر، وموزة الرند، مدير قسم الفعاليات في هيئة الشارقة للكتاب. وعقد أعضاء الوفد اجتماعات استراتيجية مع أبرز شركات الرسوم المتحركة اليابانية المؤثرة، وهي، «نيبون» Nippon و«أوه» Oh و«توي» Toei. كما شملت لقاءات الوفد قطاع النشر، حيث التقى أعضاء الوفد ممثلي نخبة من كبرى شركات نشر الكتب والرسوم المصورة اليابانية، المعروفة باسم الـ«مانغا»، مثل «كودانشا» Kodansha، و«شوغاكوكان» Shogakukan، إلى جانب مؤسسات إعلامية ومجموعات ترفيهية كشركة «كادوكاوا» Kadokawa، و«بانداي نامكو» Bandai Namco.

وأرست هذه الاجتماعات أسس التعاون استعداداً لانعقاد «مؤتمر الشارقة للرسوم المتحركة» 2026. كما ركّزت المناقشات على تطوير محتوى جديد يلائم الجماهير العربية مع المحافظة على التراث الثقافي الياباني وتقاليده العريقة في السرد القصصي، وتهدف هذه الشراكات المحتملة إلى جلب الخبرة اليابانية في مجال الرسوم المتحركة إلى الشارقة.

وقالت خولة المجيني: «تشكّل هذه الزيارة إلى اليابان جزءاً أساسياً من التزامنا بتطوير مؤتمر الشارقة للرسوم المتحركة. وتتمثل رؤيتنا ببناء منظومة مستدامة وحيوية لصناعة الرسوم المتحركة في الشارقة والعالم العربي. ومن خلال التواصل مع قياديين عالميين في قطاعات الرسوم المتحركة والتكنولوجيا والتعليم، نعمل على جلب خبرات عالمية إلى الشارقة وضمان استمرار تطور المؤتمر كمنصة للتعاون الإبداعي والتبادل الثقافي ونقل المعرفة».

وأضافت المجيني: «أصبحت مكانة الشارقة كبوابة استراتيجية للصناعات الإبداعية العالمية أكثر وضوحاً خلال العقد الماضي. فبفضل بنيتها التحتية القوية، والتزامها الثقافي، وتأثيرها في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، توفر إمارتنا لشركات الإعلام والصناعات الإبداعية اليابانية منصة مثالية لدخول العالم العربي أو التوسع فيه، ويشكّل المؤتمر عنصراً محورياً في هذه الجهود، حيث يرسّخ مكانة الشارقة كمساهم أساسي في القطاع الإبداعي العالمي».

والتقى الوفد ممثلين عن شركة «ألفا كود» AlphaCode الرائدة في مجال التكنولوجيا الإبداعية، لاستكشاف سبل دمج السرد القصصي الرقمي. وتضمنت الزيارة بحث الشراكات التعليمية، حيث اجتمع الوفد مع شركة «واكوم» Wacom، الرائدة عالمياً في الرسم الرقمي وأدوات تحريك الرسوم، وإحدى الرعاة الأساسيين لـ«مؤتمر الشارقة للرسوم المتحركة» السنوي. كما شملت الزيارة بحث سبل التعاون في إعداد برامج تدريبية وورش عمل ومبادرات لتطوير المواهب.