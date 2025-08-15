السبت 16 أغسطس 2025 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
التعليم والمعرفة

صدور «عشرُ طُرقٍ..» للشاعر عماد فؤاد رقمياً

غلاف المجموعة الشعرية (من المصدر)
16 أغسطس 2025 01:07

القاهرة (الاتحاد)

أخبار ذات صلة
نايلة الأحبابي: أطمح لتأسيس مركز تفاعلي للإبداع الإماراتي
تساؤلات الحياة والتجارب في بيت الشعر بالشارقة

«رجلٌ هشٌّ صغيرٌ
متَّهمٌ بخنق حبيبته
وامرأةٌ أضعفُ من أن تحمل سكّيناً
متهمةٌ بطعن حبيبها
حتى صار مصفاةً بين يديها
كلاهما لا يعرف الآخر
لكنَّهما حين كانا يدافعان عن نفسيهما
كانا يؤكّدان أنَّهما بريئان
يقولُ: لم أخنقها
كنت أنتقمُ من محبَّتي فيها
وتقولُ: لم أطعنه
كنت أحاول أن أفصل قلبي
عن محبَّته!» 
هذه قصيدة «اُقْتل شبحاً»، واحدة من القصائد التي تعكس جزءاً من أجواء المجموعة الشعرية الاستثنائية «عشرُ طُرقٍ للتَّنكيل بجثَّة» للشاعر المصري عماد فؤاد، والتي صدرت مؤخراً في طبعتها الثانية عن دار «جدار للثقافة والنشر بالإسكندرية – مالمو»، بعد 15 عاماً من صدورها الأوّل في بيروت، ويأتي الإصدار الجديد ضمن مشروع دار «جدار» لنشر الأدب العربي المعاصر بصيغتيه الورقية والرقمية.
وحسب تقديم الدار للطبعة الثانية فإن «عشرُ طُرقٍ للتَّنكيل بجثَّة»، المجموعة الشِّعرية الخامسة لصاحبها، «شكّلت نقلة نوعية في مسيرته الشعرية، التي بدأت عام 1998، إذ اعتبرت حال صدورها الأول عام 2010 عن دار الآداب البيروتية عملاً شعرياً مفارقاً في قصيدة النثر، ورحلة جريئة في أعماق الذاكرة والوعي، حيث يقودنا فيها الشاعر إلى مساحات شائكة وملتبسة من التجربة الإنسانية، من دون أن يتوانى عن النبش في المسكوت عنه، ليقدِّم قصيدة نثر مُفارِقة، تتشكّل من شظايا حياة متناثرة بين الوطن الأم والمدن الأوروبية المختلفة»، حسب ما جاء في تقديم دار «جدار» للإصدار الجديد للمجموعة، الذي أشار إلى أنه «منذ العنوان الصادم، يضعنا عماد فؤاد أمام تحدٍّ مباشر، أيُّ تنكيل هذا.. وأيُّ جثَّة تلك؟، وبتداعي القصائد واحدة بعد أخرى، نكتشف أننا أمام تنكيل لغوي وشعري بالعديد من الجثث والذكريات والمشاعر، ليس فعلاً جسدياً بقدر ما هو تنكيل رمزي بالماضي، بالذكريات، بالثوابت، وحتى باللغة نفسها، ليتشظّى النص إلى مقاطع قصيرة ومكثفة، لا تزيد على الكلمات العشر أو أقل، أقرب ما تكون إلى شذرات من وعي مشتت، أو يطول في مزج سردي شعري عميق وذي نفس لا ينقطع، يمزج فيه الشاعر بين الخاص والعام، بين اليومي والأسطوري، لتصبح المجموعة الشعرية تجربة قراءة فريدة ومحفزة». صدرت لعماد فؤاد العديد من الأعمال الشعريّة، من بينها: «بكدمة زرقاء من عضَّة النَّدم»، (2005)، و«حرير» (2007)، و«تلك لغة الفرائس المحظوظة» (2019)، فضلاً عن مجموعته الشعرية الأولى «أشباحٌ جرحتها الإضاءة» 1998، كما أصدر فؤاد روايته الوحيدة «الحالة صفر»، في القاهرة عام 2015.
إلى جوار أعماله الشعريّة، نشر فؤاد عدداً من الأعمال الأخرى، لعلَّ أبرزها عمله «ذئب ونفرش طريقه بالفخاخ» وهي أنطولوجيا شعريّة مرجعية صدرت عام 2016، وتضمّنت مختارات لـ53 شاعراً يُمثّلون ثلاثة أجيال في النّص الشِّعري المصري الجديد. وفي عام 2022 أصدر فؤاد كتابه اللافت «على عينك يا تاجر، سوق الأدب العربي في الخارج.. هوامش وملاحظات»، والذي تضمن العديد من المقالات والحوارات الصحفية، في استقصاء نقدي لماهية الحضور الثقافي العربي اليوم في الثقافات الغربية.

الشعر
عماد فؤاد
القصائد
آخر الأخبار
ترامب مستقبلاً بوتين على مدرج قاعدة إلمندورف العسكرية في ألاسكا (أ ف ب)
الأخبار العالمية
«قمة تاريخية» تجمع ترامب وبوتين في ألاسكا
16 أغسطس 2025
مبنى محترق جراء انتهاكات «سلطة بورتسودان» في الخرطوم (أرشيفية)
الأخبار العالمية
«سلطة بورتسودان».. أكاذيب ممنهجة لتأمين البقاء في الحكم
16 أغسطس 2025
مسن فلسطيني يسير وسط الدمار الهائل للمباني في حي الزيتون جنوب غزة - أرشيفية
الأخبار العالمية
إسرائيل تصدر أوامر إخلاء لأهالي «حي الزيتون»
16 أغسطس 2025
الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي
الأخبار العالمية
الرئيس الأوكراني: حان وقت إنهاء الحرب
16 أغسطس 2025
حرائق الغابات في اللاذقية (رويترز)
الأخبار العالمية
حركة نزوح كبيرة في اللاذقية مع تجدد حرائق الغابات
16 أغسطس 2025
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2025©