وفد من «توازن» يزور مكتبة محمد بن راشد لبحث سُبُل التعاون الثقافي والمعرفي

دبي (الاتحاد)

استقبلت مكتبة محمد بن راشد وفداً من مجلس التوازن للتمكين الدفاعي «توازن»، برئاسة الدكتور ناصر حميد النعيمي، الأمين العام للمجلس، حيث هدفت الزيارة إلى الاطلاع على رسالة المكتبة ودورها الحيوي في المشهد الثقافي المحلي والعالمي، إضافة إلى تعزيز جسور التعاون الثقافي والمعرفي بين المؤسستين. وكان في مقدمة مستقبلي الوفد الدكتور محمد سالم المزروعي، عضو مجلس إدارة مؤسسة مكتبة محمد بن راشد آل مكتوم.

وخلال اللقاء، قدّم الدكتور محمد المزروعي عرضاً شاملاً حول أبرز خدمات مكتبة محمد بن راشد، التي تتألف من 9 مكتبات متخصصة، بالإضافة إلى مركز المعلومات، والتي توفّر للزوار والباحثين تجربة معرفية فريدة، وتضم محتوى معرفياً ضخماً ومتنوّعاً يشمل الكتب المطبوعة والصوتية، والموارد الرقمية، وقواعد البيانات، والوسائط المتعددة وغيرها، بما يعكس مكانتها كمنارة فكرية متكاملة.

كما تطرق اللقاء إلى المبادرات النوعية التي أطلقتها المكتبة، وأبرزها مبادرة «عالم بلغتك» التي تعد من أبرز المشاريع الثقافية الهادفة إلى كسر الحواجز اللغوية بين القارئ والمحتوى المعرفي، من خلال توفير الكتب الأدبية والعلمية بعدة لغات عالمية. وتستجيب المبادرة لحاجة ملحة في العالم المعاصر، إذ تسهم في ترسيخ قيم التنوع الثقافي، والانفتاح الحضاري، وتعزيز الترابط بين ثقافات الشعوب، كما تتيح الاطلاع على كنوز الأدب والفكر، مما يجعل من مكتبة محمد بن راشد منصة شاملة متعددة اللغات، لا تقتصر على الجمهور المحلي فحسب، بل تخاطب المقيم والزائر والباحث من مختلف الجنسيات والثقافات.

وأكد محمد المزروعي أهمية الدور الذي تلعبه المكتبة على الصعيدين العربي والعالمي، من خلال تنظيم واستضافة قمة دبي الدولية للمكتبات والنشر في أكتوبر المقبل، تحت شعار «مستقبل صناعة النشر» حيث تشكّل هذه القمة منصة دولية تجمع قادة الفكر والناشرين والمبتكرين وصنّاع القرار من مختلف دول العالم، لمناقشة التحولات المتسارعة التي تشهدها صناعة النشر في ظل الثورة الرقمية وتطورات الذكاء الاصطناعي.

كما شددّ المزروعي خلال اللقاء على أهمية التعاون المؤسسي، مشيراً إلى الشراكات المستمرة مع الجهات الحكومية والأكاديمية في الدولة من خلال استضافة المؤتمرات والمعارض والمبادرات المتنوعة في مكتبة محمد بن راشد، بما يسهم في تطوير بيئات العمل وتحفيز الفكر والإبداع ضمن إطار يخدم المعرفة العلم.

من جهته، عبر الدكتور ناصر حميد النعيمي عن سعادته بهذه الزيارة والتي مثّلت فرصة ثمينة للتعرف على ما تقدمه مكتبة محمد بن راشد، التي أصبحت منارة للفكر والثقافة والمعرفة في الدولة، مشدداً على أهمية التعاون من خلال إهداء الرسائل العلمية لفريق «توازن» لتكون ضمن مصادر المكتبة العلمية، وذلك في خطوة تهدف إلى نشر رسائل الدكتوراه ضمن إطار تعليمي متاح لكل الزائرين والباحثين في مكتبة محمد بن راشد.

واختتمت الزيارة بجولة تعريفية للوفد، في معرض الذخائر الذي يضم مقتنيات نادرة من نفائس الكتب والمخطوطات، ومعرض الصحافة العربية، الذي يؤرخ مسيرة الصحافة في دولة الإمارات والعالم العربي، وعبر الطرفين عن الرغبة المشتركة في مواصلة هذه اللقاءات وتوسيع آفاق التعاون المعرفي مستقبلاً.