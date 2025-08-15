السبت 16 أغسطس 2025 أبوظبي الإمارات
التعليم والمعرفة

برعاية محمد الشرقي.. دائرة السياحة والآثار تصدر النسخة العربية من كتاب «تاريخ الفجيرة وآثارها»

غلاف كتاب «تاريخ الفجيرة وآثارها»
16 أغسطس 2025 01:07

الفجيرة (وام)

تحت رعاية سمو الشيخ محمد بن حمد الشرقي، ولي عهد الفجيرة، أعلنت دائرة السياحة والآثار بالفجيرة، إصدار النسخة العربية من كتاب «تاريخ الفجيرة وآثارها» لمؤلفته الدكتورة ميشيل زولكووسكي، بهدف تعزيز المعرفة بتاريخ الإمارة وتراثها الغني بين الجمهور المحلي والعربي.
ويأتي هذا الإصدار، ضمن سلسلة «التاريخ الطبيعي لإمارة الفجيرة» التي تُصدرها هيئة الفجيرة للبيئة، ويعد الكتاب الثاني ضمن السلسلة ويغطي تسلسل تاريخ الإمارة منذ العصر الحجري القديم وحتى منتصف القرن العشرين، مع تسليط الضوء على أهم المحطات التاريخية والأثرية التي مرت بها الفجيرة.
ويعكس هذا الإصدار حصيلة مشاريع ومبادرات بحثية واسعة قادها سمو الشيخ محمد بن حمد الشرقي، ولي عهد الفجيرة، ويضم الكتاب مقدمة لسموه أشار فيها إلى أن ظهور المزيد من الأدلة من العصر الحجري القديم والعصر الحجري الحديث، يؤكد الدور الحيوي الذي لعبته الفجيرة في حركة البشر الأوائل من أفريقيا إلى شبه الجزيرة العربية.
يتميز الكتاب بتضمنه معلومات تاريخية أثرية فريدة لم يتم نشرها سابقاً، مثل تفاصيل موقع جبل كهف الدور الذي يعود للعصر الحجري، والذي لعب دوراً استراتيجياً خلال هجرة البشر الأوائل من أفريقيا إلى شبه الجزيرة العربية. ويتضمن الكتاب 12 فصلاً تمت مراجعتها من قبل خبراء أكاديميين، ويضم قسماً خاصاً يوضح إسهامات الدكتور لويد ويكس في توثيق أعمال تعدين وصهر النحاس في إمارة الفجيرة.
ويستعرض الكتاب - الغني بالصور والرسومات والخرائط - أساليب حياة السكان القدماء وطرق ازدهارهم ضمن البيئة المحلية للإمارة، ويتناول موضوعات متنوعة تشمل القطع الحجرية، والمدافن، والحصون، والقرى، والنقوش الصخرية، ليصبح مرجعاً معرفياً قيماً للطلاب وعلماء الآثار وكل المهتمين بتاريخ الفجيرة.
وتسعى حكومة الفجيرة، ممثلة بدائرة السياحة والآثار، من خلال إطلاق النسخة العربية، إلى تمكين القراء من التعرف على تاريخ الإمارة بطريقة مُبسطة وموثقة، وتعزيز الوعي بالتراث المحلي وتشجيع الحفاظ عليه للأجيال القادمة.

