«استراحة معرفة» تنظم باقة من الفعاليات المعرفية والإبداعية

دبي (وام)

أطلقت «استراحة معرفة»، إحدى مبادرات مؤسسة محمد بن راشد آل مكتوم للمعرفة، مجموعة من الفعاليات الغنية لشهر أغسطس الجاري، والتي تستهدف مختلف الفئات العمرية في مدن عدة داخل الدولة وخارجها، وتقدم مزيجاً من الأنشطة المعرفية والورش الإبداعية والجلسات الحوارية، التي تجمع بين التفاعل والتخصص والابتكار.

يأتي ذلك في إطار رسالتها الرامية إلى بناء مجتمع معرفي مستدام، وترسيخ القراءة النوعية لجعلها جزءاً أساسياً من الحياة اليومية للأفراد. وانطلقت الفعاليات مع استراحة معرفة في كندا، التي نظمت جلسة ناقشت كتاباً في التربية بعنوان «أبناؤنا جواهر ولكننا حدادون»، وفعالية «ماذا تقرأ؟»، التي شجعت المشاركين من خلالها على استكشاف توصيات معرفية لكتب قيّمة عبر فيديوهات قصيرة على منصة إنستغرام. كما نظمت ورشة «كاتب المستقبل» لصقل المهارات الكتابية للناشئة، وورشة «فن الخطابة والتحدث أمام الجمهور»، التي هدفت إلى تعزيز ثقة المشاركين في مهارات التواصل.

القيم الإنسانية

وجاءت جلسة قراءة قصة «الأمير الصغير» ضمن مبادرة «صيفنا معرفة»، التي أطلقتها المؤسسة لتشجع الأطفال على اكتشاف القيم الإنسانية من خلال القراءة، بينما ركزت ورشة «نصنع قصة مصورة» على تنمية الخيال البصري والإبداع لدى الأطفال. كما نظمت جلسة حوارية بعنوان «الذكاء الاصطناعي والأدب: تحديات وإمكانات» تحت مظلة نادي شباب المعرفة مستعرضة التداخل المتنامي بين التقنيات الحديثة والكتابة الإبداعية. وتُنظم الاستراحة جلسة نقاشية حول رواية «عزازيل» في مدينة العين. وتشهد مدينة الإسكندرية جلسة «كتاب من مكتبتي» ضمن جهودها نحو تفعيل الحراك المعرفي خارج دولة الإمارات. وتواصل الأنشطة بورشة «خطاط المعرفة الصغير» لتعليم الخط العربي للصغار وتنمية الذائقة الجمالية لديهم، لتقيم بعد ذلك جلسة مناقشة كتاب «البحث عن صوت» في الشارقة وعجمان تعزيزاً للحوار القرائي الجماعي.

التجارب الذاتية

كما تستضيف المبادرة ورشة «كتابة اليوميات» لتشجيع توثيق التجارب الذاتية بطريقة إبداعية، فيما تخصص يوماً لفعالية «اليوم العالمي للعمل الإنساني»، التي تسلط الضوء على مفاهيم العطاء والإنسانية في سياق تطوعي ملهم. وتتواصل الورش التفاعلية مع ورشة «قصة ملهمة على لسان طائر»، والتي تحفز الأطفال إلى سرد القصص من منظور خيالي. كذلك تنظم فعالية في خورفكان تتناول كتاباً متخصصاً في الإدارة المالية الشخصية، ما يعكس اهتمام المبادرة بتنمية الوعي المالي والاقتصادي. إضافة إلى ورشة «قصص من وحي الصورة» التي تربط بين الصورة والخيال السردي.

الحياة المتوازنة

وخصصت المبادرة جلسة في أبوظبي لكتاب «إيكيجا» في إطار الترويج لفلسفة الحياة المتوازنة، تليها جلسة «استراحة كتابة» لكتاب أدبي ضمن جلسات الوعي الإبداعي، ثم استراحة معرفة في الفجيرة والتي تحتفي بيوم المرأة الإماراتية من خلال قراءة كتاب أدبي يكرّس صوت المرأة وتجاربها. وتُختتم الفعاليات بجلسات استراحتي معرفة في دبي والعين، حيث تسلط الأولى الضوء على الإنتاج الأدبي النسوي في الدولة، بينما تقدم الثانية قراءة في رواية تحمل أبعاداً فلسفية ووجدانية.

جلسات قرائية

وتقدم «استراحة معرفة» سلسلة من الأنشطة التي تستمر على مدار الشهر الجاري، منها جلسات قرائية مثل «لمن هذه الدمية؟»، وورش تفاعلية مثل «شخصيتك المفضلة.. فلنصنعها معاً»، التي تدمج بين الرسم والأدب في بيئة محفّزة للخيال والإبداع، وورشة «سلسلة كتب اقرأ»، التي تهدف إلى تعريف المشاركين بكتب تنموية وتثقيفية، وورشة «لنصنع قصة مصورة»، إضافة إلى فعالية «خطاط المعرفة الصغير».