اختتام ورشة السينوغرافيا في كلباء

الشارقة (الاتحاد)



اختتمت مساء الجمعة (15 أغسطس) في المركز الثقافي بمدينة كلباء فعاليات ورشة السينوغرافيا، في إطار دورة «عناصر العرض المسرحي» التي تنظمها دائرة الثقافة سنوياً بهدف دعم وصقل مهارات هواة المسرح، وتتوج بمهرجان كلباء للمسرحيات القصيرة، الذي ستقام دورته الثانية عشرة في الفترة من السادس والعشرين من سبتمبر إلى الثاني من أكتوبر المقبلين.

حضرت حفل الختام علياء الزعابي، المنسقة العامة لمهرجان كلباء للمسرحيات القصيرة، واشتمل الحفل على معرض لتصاميم سينوغرافية أعدها المشاركون، طبقوا من خلالها المعارف والخبرات التي اكتسبوها في الورشة، التي أشرف عليها السينوغراف المغربي الدكتور عبد المجيد الهواس. مثّلت النماذج المعروضة مجموعة من التوجهات الجمالية والفكرية التي تميز المدارس المسرحية، مثل الواقعية النفسية والوجودية، وذلك في إطار فلسفة المهرجان الذي يشجع منتسبيه على الإبداع والابتكار في إعداد مناظر عروضهم.

وضمت القطع المعروضة مجسمات ديكورية صُممت بمواد مختلفة مثل الأقمشة، الكرتون المقوى، والبلاستيك. عكست هذه المجسمات الأفكار الأساسية والحقب الثقافية لمضامين نصوص مسرحية من التراث العالمي، مثل: «امرأة بلا أهمية» لأوسكار وايلد، «الراحل العزيز» لستانلي هوغتون، و«قطة تحت المطر» لإرنست همنغواي، و«لا مفر» لجان بول سارتر، و«كأنها ألاسكا» لهارولد بنتر، وغيرها.

كانت الورشة، التي انطلقت في السادس من الشهر الجاري، قد تضمنت مجموعة متنوعة من المحاضرات النظرية والتدريبات التطبيقية، بالإضافة إلى مشاهدات لمواد فيلمية لنماذج سينوغرافية من اتجاهات مسرحية مختلفة.

وأعرب عبد المجيد الهواس عن سعادته بتدريب المشاركين، وأثنى على تفاعلهم مع حصص الورشة وحرصهم على التعلم. وقال: «تجربة مهرجان كلباء للمسرحيات القصيرة والبرنامج التدريبي الذي يسبقه، بكل الإمكانات المتاحة، تعبر عن مشروع تعليمي حقيقي واهتمام فائق بهذه المواهب الفنية الواعدة».

وشكرت علياء الزعابي مشرف الورشة على جهوده، وقدمت له شهادة تقديرية، كما تسلّم المتدربون شهادات المشاركة في الورشة.