فضل التميمي: «مسرح زايد للمواهب» منصة لصقل المهارات الفنية

هزاع أبوالريش (أبوظبي)



يعد «مسرح زايد للمواهب والشباب» منصة نموذجية لصقل المواهب الإبداعية الفنية، عبر استراتيجية تركّز على الارتقاء بالمحتوى، وتطوير القدرات الفنية من خلال العروض المسرحية الخاصة بالطفل، والورش الفنية التي تضيء على التجارب المسرحية المُلهمة لمجموعة من رواد المسرح. وأشار فضل صالح التميمي، رئيس مجلس إدارة المسرح، في حديثه لـ«الاتحاد»، إلى أنه خلال انعقاد الاجتماع الثاني لمجلس الإدارة، أكدوا أن المسؤولية أصبحت كبيرة باتجاه أبنائنا، ما يجعل المسرح يتبنى تنمية مهارات المراهقة في المجتمع وغرس مفاهيم الهوية الوطنية من منظور الجانب الإبداعي الذي يعزز طاقاتهم والاستفادة من أوقات فراغهم، بما يخدم ذواتهم ويسهم في صياغة شخصية الأبناء وتطوير مهاراتهم السلوكية بصورة إيجابية.

ولفت التميمي إلى أن المسرح يعمل على استراتيجية مدروسة وواضحة لفهم جوانب الطفولة وما يحتاج إليه الأبناء لتفريغ طاقاتهم بشكل إيجابي ينعكس على بناء شخصيتهم ومهاراتهم وتطوير أفكارهم، وهذا ما جعل المسرح منصة مهمة تقدم مجموعة من الورش المسرحية لتنمية المواهب من خلال تعزيز مهاراتهم من عدة زوايا، سواء كانت في التمثيل، أو في الأمور الفنية المتعلقة بالمسرح، أو الكتابات الإبداعية والنصوص السردية، وغيرها من التجارب التي تعتبر إضافة للحراك المسرحي.

وتابع التميمي: «نسعى دائماً لاستقطاب الوجوه الجديدة والعمل على تدريبها وتطوير مهاراتها من قبل أكاديميين مختصين بفنون المسرح، لهم تجاربهم المسرحية الكبيرة، التي تجعلهم قادرين على غرس مفاهيم المسرح، وإعطاء الخلاصة التي يستفيد منها المتلقي، بحيث تكون لديه مجموعة من المخرجات، التي تمثل إضافة إليه من خلال الورش الفنية التي نقدمها. ونحن نؤمن بدور المسرح وما يجب أن يقدمه، ولهذا تحتم علينا المسؤولية أن تستمر جهود «مسرح زايد للمواهب والشباب» في صقل المهارات وإثراء المشهد الثقافي والإبداعي بما يخدم الجيل الجديد ويجعلهم على دراية بكل مفردات ومفاهيم المسرح، والرسائل المجتمعية المهمة التي تنتج من خلاله وتكون إضافة حقيقية للمجتمع، وسيبقى المسرح دائماً محتضناً لأفكار الشباب ومكاناً جاذباً لطاقاتهم الإبداعية ولإسهاماتهم، التي تعكس الحضور الوطني والثقافة المستمدة من رواد المسرح والأسماء المسرحية البارزة في فضاءات «أبو الفنون».

يذكر أن الاجتماع الثاني لمجلس إدارة المسرح لعام 2025، استعرض مجموعة من الأسس والمحاور التي يتبناها المسرح خلال الأشهر المقبلة من أنشطة وفعاليات ومشاركات محلية ودولية وورش مسرحية، بالإضافة إلى وضع بعض الخطط الاستراتيجية لإشراك الكوادر الشابة الموهوبة، وتقديم ما يحتاجون إليه من دعم لإبراز دورهم، وأن يكون المسرح شريكاً في تنمية مهاراتهم الإبداعية وتعزيز ما لديهم بفاعلية وإيجابية.