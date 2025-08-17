الأحد 17 أغسطس 2025 أبوظبي الإمارات
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
التعليم والمعرفة

أبل تعيد خاصية قياس الأكسجين في الدم إلى ساعاتها الذكية

أبل تعيد خاصية قياس الأكسجين في الدم إلى ساعاتها الذكية
17 أغسطس 2025 10:05

 أعلنت شركة أبل عن إطلاق خاصية بتصميم جديد لقياس الأكسجين في الدم لبعض ساعاتها الذكية ومنها أبل ووتش 8 وأبل ووتش10 وأبل ووتش آلترا.

وبهذه الخطوة تعيد أبل خاصية مراقبة أكسجين الدم إلى الساعات الذكية من خلال تعديلها للالتفاف على حظر استيرادها من قبل لجنة التجارة الدولية الأميركية.

أخبار ذات صلة
كيف يقرأ الذكاء الاصطناعي أنشطتك من ساعتك الذكية؟
ماسك يعتزم مقاضاة أبل بسبب متجرها للتطبيقات

سيتم قياس بيانات أكسجين الدم وحسابها على جهاز الهاتف الذكي آيفون المرتبط بالساعة الذكية.  ويمكن الاطلاع على نتائج قياس مستوى الأكسجين في الدم من خلال قسم "الجهاز التنفسي" في تطبيق "الصحة" على آيفون. هذا يعني أن المستخدمين لن يتمكنوا من الاطلاع على البيانات على ساعة  أبل ووتش وإنما سيتم ذلك عبر هواتفهم.  وقالت أبل إنه تم تطبيق التحديث الجديد في ساعاتها الذكية بموجب قرار جمركي أميركي حديث مما يعني السماح لشركة التكنولوجيا العملاقة باستيراد ساعات أبل ووتش المزودة بخاصية مراقبة الأكسجين في الدم بتصميمها الجديد. ولا يؤثر هذا التغيير على الطرز المباعة سابقاً والمزودة بالإصدار الأصلي من الخاصية، أو الوحدات المشتراة خارج الولايات المتحدة.

تطبق الخاصية المعاد تصميمها فقط على ساعات أبل ووتش التي تم بيعها بعد سريان حظر الاستيراد الذي فرضته لجنة التجارة الدولية الأميركية  في أوائل عام 2024. ويمكن لهؤلاء المستخدمين الوصول إلى خاصية مراقبة الأكسجين في الدم  المعاد تصميمها من خلال تحديث برنامج آيفون وأبل ووتش. 

المصدر: وكالات
أبل
الساعات
الساعات الذكية
