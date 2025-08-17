احذر.. مكالمة "واتساب" واحدة كفيلة بسرقة بياناتك البنكية

في ظل تصاعد جرائم الاحتيال الإلكتروني، ظهر نوع جديد من الخداع يعرف باسم "احتيال مشاركة الشاشة عبر واتساب"، الذي يهدد حسابات المستخدمين البنكية وهويتهم الرقمية ويتيح للمحتالين الاستيلاء على بياناتهم الشخصية. ورغم أن هذه الحيلة بسيطة نسبيًا، إلا أن العديد من المستخدمين يقع ضحية لها، وفق تحذيرات حديثة من شركة OneCard.







ووفقاً لموقع "Economic Times" إن المحتالين يتواصلون مع الضحية مدعين أنهم موظفون في بنك أو شركة مالية موثوقة، ثم يطلبون منه تفعيل خاصية مشاركة الشاشة عبر واتساب. وبمجرد موافقة الضحية، يصبح بإمكان المحتالين الوصول إلى كلمات المرور، أرقام الحسابات البنكية، الرسائل الخاصة، وأكواد OTP، ما يفتح لهم الباب لتنفيذ عمليات مالية غير مصرح بها أو السيطرة على الحسابات بشكل كامل. وفي بعض الحالات المتقدمة، قد يقوم المحتال بتثبيت تطبيق خبيث مثل Keylogger على الهاتف لتسجيل كل ما يكتبه المستخدم، بما في ذلك كلمات المرور لمختلف الحسابات البنكية والاجتماعية.





يستغل المحتالون عادة عامل الثقة والاستعجال لإقناع الضحايا بالتصرف بسرعة دون تفكير، حيث يبدأ بخداع الضحية مدعيًا وجود مشكلة عاجلة في الحساب البنكي، ثم يقنعه بتفعيل ميزة مشاركة الشاشة أو إجراء مكالمة فيديو عبر واتساب. أثناء مشاهدة شاشته مباشرة، يستغل أي عملية مالية ويعرف كلمات المرور أو الأكواد لحظة إدخالها. على الرغم من أن بعض التطبيقات المصرفية توفر حماية إضافية مثل منع تسجيل الشاشة أو إغلاق الجلسة تلقائيًا، إلا أن منح الإذن بمشاركة الشاشة قد يلغي هذه الإجراءات الأمنية، مما يجعل المستخدمين أكثر عرضة للخطر.

لحماية نفسك من هذا الاحتيال، من الضروري التحقق دائمًا من هوية المتصل عبر القنوات الرسمية للبنك وعدم تفعيل ميزة مشاركة الشاشة إلا عند الضرورة القصوى ومع أشخاص موثوقين. كما يُنصح بتعطيل خيار تثبيت التطبيقات من مصادر غير معروفة والإبلاغ فورًا عن أي أرقام مشبوهة. بالإضافة إلى ذلك، يجب عدم الرد على مكالمات من أرقام غريبة، وتجنب استخدام أي تطبيق مالي أثناء مشاركة الشاشة، وعدم الانصياع لضغط المتصل لاتخاذ قرار سريع.

في النهاية، يُعد احتيال "مشاركة الشاشة عبر واتساب" خطرًا متزايدًا يستغل ثقة المستخدمين بالتكنولوجيا للوصول إلى بياناتهم المالية والشخصية. الحل بسيط وفعال: كن يقظًا، لا تشارك شاشتك إلا عند الضرورة، واحمِ بياناتك البنكية وكلمات مرورك دائمًا، لتظل محميًا من هذا النوع المتطور من الاحتيال الرقمي.