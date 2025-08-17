الأحد 17 أغسطس 2025 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
التعليم والمعرفة

الاتحاد الآسيوي: «أبوظبي الدولي للشطرنج» أهم مهرجانات القارة

الاتحاد الآسيوي: «أبوظبي الدولي للشطرنج» أهم مهرجانات القارة
17 أغسطس 2025 15:01

أبوظبي (وام)

أخبار ذات صلة
مهرجان أبوظبي للشطرنج يستقطب 3 آلاف لاعب ولاعبة من 82 دولة
«آسيوي الشطرنج» ينظم 15 بطولة

أكد الاتحاد الآسيوي للشطرنج، أن مهرجان أبوظبي الدولي، المقام حالياً حتى يوم 24 الجاري، يعد الأول على مستوى القارة الآسيوية، ومن أهم الفعاليات عالمياً، بالمشاركة الكبيرة، والتنظيم المميز، والمستويات المتطورة للاعبين واللاعبات.
وقال الدكتور إسماعيل إبراهيم الخوري، الأمين العام المساعد للاتحاد الآسيوي، إن استمرار المهرجان بهذا الزخم المميز خلال الـ 30 سنة الماضية، ووصوله إلى النسخة 31، يؤكد قيمته ضمن «الرزنامة العالمية»، لاسيما أن هذه النسخة تشهد مشاركة قياسية لعدد 3 آلاف لاعب ولاعبة من 82 دولة، وهو إنجاز جديد يسجل في لائحة المهرجانات.
وأوضح الخوري وبمناسبة انطلاق المهرجان، أن الرؤية الخاصة بالاتحادين الدولي والآسيوي، تتوافق مع أهداف اتحاد وأندية الإمارات، في نشر اللعبة، واعتبارها عنصراً رئيسياً في حياة المجتمع، مشيراً إلى أن المهرجان يشهد مشاركة كبيرة للاعبي القارة، وهو ما يحسب للاتحاد الآسيوي في تطور الشطرنج.
وأعلن الخوري، أن الفترة المقبلة ستشهد العديد من الجوانب التطويرية على مستوى شطرنج المدارس، ودخول دول جديدة في مشروع الشطرنج المدرسي، بالإضافة إلى الهند والصين، وتنظيم فعاليات مماثلة بمستوى مهرجان أبوظبي الدولي، موضحاً أن اتحاد الإمارات اضطلع بخطوات ملموسة في هذا الجانب، عبر مبادرات كبيرة، وفتح مراكز في العديد من المدارس، ما يؤكد اهتمامه بهذا المشروع الاستراتيجي.

مهرجان أبوظبي للشطرنج
الاتحاد الآسيوي للشطرنج
آخر الأخبار
مراسم توقيع الاتفاق في الدوحة (أرشيفية)
الأخبار العالمية
حكومة الكونغو وحركة "إم23" تسلمتا مسودة اتفاق سلام
اليوم 16:51
ختام متميز للجولة الخامسة من بطولة خالد بن محمد بن زايد للجوجيتسو
الرياضة
ختام متميز للجولة الخامسة من بطولة خالد بن محمد بن زايد للجوجيتسو
اليوم 16:41
«لينستر» بطل «سانت ليجر» التجريبي في أيرلندا
الرياضة
«لينستر» بطل «سانت ليجر» التجريبي في أيرلندا
اليوم 16:37
رئيسة المفوضية الأوروبية تستقبل الرئيس الأوكراني قبل اجتماع في بروكسل
الأخبار العالمية
قادة أوروبيون يحضرون لقاء ترامب وزيلينسكي غدا
اليوم 16:35
ريكو لويس يريد الاستمرار مع مانشستر سيتي
الرياضة
ريكو لويس يريد الاستمرار مع مانشستر سيتي
اليوم 16:14
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2025©