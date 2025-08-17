الاتحاد الآسيوي: «أبوظبي الدولي للشطرنج» أهم مهرجانات القارة

أبوظبي (وام)

أكد الاتحاد الآسيوي للشطرنج، أن مهرجان أبوظبي الدولي، المقام حالياً حتى يوم 24 الجاري، يعد الأول على مستوى القارة الآسيوية، ومن أهم الفعاليات عالمياً، بالمشاركة الكبيرة، والتنظيم المميز، والمستويات المتطورة للاعبين واللاعبات.

وقال الدكتور إسماعيل إبراهيم الخوري، الأمين العام المساعد للاتحاد الآسيوي، إن استمرار المهرجان بهذا الزخم المميز خلال الـ 30 سنة الماضية، ووصوله إلى النسخة 31، يؤكد قيمته ضمن «الرزنامة العالمية»، لاسيما أن هذه النسخة تشهد مشاركة قياسية لعدد 3 آلاف لاعب ولاعبة من 82 دولة، وهو إنجاز جديد يسجل في لائحة المهرجانات.

وأوضح الخوري وبمناسبة انطلاق المهرجان، أن الرؤية الخاصة بالاتحادين الدولي والآسيوي، تتوافق مع أهداف اتحاد وأندية الإمارات، في نشر اللعبة، واعتبارها عنصراً رئيسياً في حياة المجتمع، مشيراً إلى أن المهرجان يشهد مشاركة كبيرة للاعبي القارة، وهو ما يحسب للاتحاد الآسيوي في تطور الشطرنج.

وأعلن الخوري، أن الفترة المقبلة ستشهد العديد من الجوانب التطويرية على مستوى شطرنج المدارس، ودخول دول جديدة في مشروع الشطرنج المدرسي، بالإضافة إلى الهند والصين، وتنظيم فعاليات مماثلة بمستوى مهرجان أبوظبي الدولي، موضحاً أن اتحاد الإمارات اضطلع بخطوات ملموسة في هذا الجانب، عبر مبادرات كبيرة، وفتح مراكز في العديد من المدارس، ما يؤكد اهتمامه بهذا المشروع الاستراتيجي.