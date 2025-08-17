الإثنين 18 أغسطس 2025 أبوظبي الإمارات
التعليم والمعرفة

محاضرة تتناول التقنيات ضمن «دورة عناصر العرض المسرحي»

صورة جماعية خلال المحاضرة (من المصدر)
18 أغسطس 2025 01:18

 الشارقة (الاتحاد)

شهد المركز الثقافي بمدينة كلباء، مساء السبت (16 أغسطس الجاري)، محاضرة بعنوان «التقنيات المسرحية»، ضمن فعاليات دورة عناصر العرض المسرحي الثانية عشرة، التي تنظمها دائرة الثقافة سنوياً لدعم المواهب المسرحية وصقلها.
استهلت المحاضرة، التي قدمها الفنان الإماراتي ماجد المعيني، بعرض مقطع من المسرحية الغنائية الشهيرة في برودواي «فروزن»، التي تميزت بمؤثراتها الصوتية والضوئية المبتكرة. ودعا المعيني المشاركين إلى تحديد أبرز التأثيرات البصرية والسمعية، ثم حلل جانباً من المزايا التقنية في العمل.
وذكر المعيني أهمية أن يتحلى من يعملون في مجال التقنيات المسرحية الاحترافية بالبساطة، داعياً إلى تجنب التعقيدات غير الضرورية، وتحدث عن التطورات النوعية التي أحدثتها الثورة التكنولوجية في هذا المجال، حيث أتاحت برامج ووسائط متعددة ساهمت في تيسير العمل وزادت من جودة العروض المسرحية.
وقام المعيني بتقسيم الحضور إلى مجموعتين لخوض تجربة عملية، استخدموا فيها برامج متخصصة في الإنتاج المسرحي. كان من أبرز هذه البرامج (CAPTURE)، الذي صُمم لمحاكاة الإضاءة المسرحية وتصميمها. وشرح كيف يساعد البرنامج مصممي الإضاءة على إنجاز خططهم بسرعة ودقة.
كما تطرق المحاضر إلى برنامج (QLAB)، المعروف بقدرته على التحكم في المؤثرات الصوتية. وأشار إلى أنه يمنح مصمم الصوت القدرة على التحكم الكامل في جودة الصوت ومداه المكاني، بالإضافة إلى إمكانية مزجه مع مجموعة واسعة من المؤثرات السمعية.
وتستمر فعاليات «دورة عناصر العرض المسرحي» حتى نهاية الشهر الجاري، وستشمل ورشة في الإخراج المسرحي، بإشراف الفنان المصري الدكتور جمال ياقوت، ومحاضرة في الدراماتورجيا يقدمها الكاتب العراقي فيصل جواد.

