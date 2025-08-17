عائشة الغيص: «الخراريف» الشعبية كنز حقيقي علينا استثماره

محمد عبد السميع (الشارقة)



تؤكد الكاتبة الإماراتية عائشة الغيص أهمية تضمين التراث في الكتابة للطفل، مع عدم تجاهل احتياجاته في عناصر الخيال والتشويق، والعيش في تفاصيل القصة التي تناسب فئته العمرية. وترى أنّ الطفل هو عالم واسع، وتشويقه في الدخول إلى ميدان الأدب ليس سهلاً، موضحة أنّ من المهم جداً توفّر المزاج الإبداعي الذي تستحضره عند الكتابة للكبار أو للأطفال، مع مراعاة خصائص معينة لكلّ مجال. وتضيف الغيص لـ «لاتحاد» أنّ الكتابة للطفل، وعلاوةً على جماليات الأدب وشروطه الفنية، تحمل رسائل تربوية وتوعوية وطنية.





الكاتبة الغيص، التي صدر لها أكثر من 50 عملاً في الشعر والقصة وقصص الأطفال، تعود كثيراً إلى ملاذ الحكايات ومنبعها الأصيل، في مخزون الجدّات وكبار السن، ضمن مشروع تعمل عليه في إحياء التراث الإماراتي وتوثيق مفرداته وذكريات الطفولة.

عن فوزها بـ 22 جائزة، تؤكد الغيص أنّ ذلك جاء منسجماً مع إخلاصها فيما تكتب، مؤكدة أنّ على الأديب أن يعمل على إبداعه دون التفكير بحصد الجوائز، والتي تأتي أصلاً كنتيجة طبيعية للإبداع.

كتبت الغيص في القصة: «نسخة لا تشبهني»، «السر الدفين»، وفي الشعر: «ذاكرة البحر»، «حنين المواسم»، وفي توثيق التراث: «دانات من الإمارات»، «الأشكال التعبيرية للأمثال الشعبية»، وفي أدب الطفل: «كيف انتصرت ريم؟»، «الطاووس مرمر»، «الغراب الأخضر»، «مروان ومسبار الأمل» وغيرها الكثير.



مستودع الحكمة

نشأت الكاتبة الغيص شغوفة بالطفولة وعالم البراءة والنقاء، وهو ما عزّز لديها قدرات موجودة أسهمت في نجاح مشروعها الأدبي للطفل فيما بعد، مفرقةً بين كتابة لا تشجع القارئ، وأخرى تحببه إلى هذا المجال. وتذكر الغيص أول قصة كتبتها للطفل بعنوان «وللنخلة حكاية»، والتي جاءت ضمن مجموعة قصصية شاركت بها في جائزة وزارة الثقافة، لتعزيز قيمة النخلة وثمارها الطيبة. وتقول: إنّ «الخراريف» الشعبية هي كنز حقيقي علينا استثماره، كمستودع للحكمة والتشويق والقيم التي يجب العمل على بقاء نقائها واستعادتها، وهو ما تعمل عليه دولة الإمارات ضمن مشروعها الوطني في التراث.

وعن أسلوبها الأدبي، تؤكد الغيص أهمية الأسلوب السهل والعصري الحامل لروح التراث وذائقة الأجيال الجديدة، دون إرباك، ذاهبةً إلى اللغة الميسرة التي تحترم عقل الطفل وتحافظ على جوهر الحكاية. وفي سياق حديثها عن أفكارها في كتابة قصة الطفل، تقول إنها ربما تروي تجربتها أو جزءاً من طفولتها، وربما تلتقط أفكاراً من أحداث يومية، أو تتخيل سيناريوهات من الواقع، لافتةً إلى أهميّة العمل على إعادة صياغة الحكايات الشعبية من جديد، ولهذا فقد يدخل المثل الشعبي في كتاباتها التي تستوحي اللهجة والمفردات الدارجة والحياة القديمة في الإمارات.



توثيق التراث

وتؤكد الكاتبة الغيص أهمية توثيق التراث الإماراتي، كجسر يربط بين الأجيال، نظراً لغنى هذا التراث الذي ساهم في تعزيز وتكوين الهوية الثقافية والوطنية. كما تلفت الغيص إلى القيمة الجمالية للتراث الإماراتي في الموسيقى والحكايات والشعر الشعبي والغناء والأهازيج والرقصات الشعبية والمأكولات والحرف التقليدية، وهو ما يفرض علينا ككتاب وأدباء أن ننهض بذلك ونعززه على جميع المنصات والمنابر، خاصةً المنصات الرقمية.

وترى أنّ المواءمة بين الأصالة والحداثة هي أهمّ التحدّيات التي تواجه الكاتب الإماراتي، لتأكيد وفهم الهوية الثقافية في ظل العولمة، وفي زمن الانفتاح الثقافي وتعدد المنصات، بما يحدث توازناً في اهتمامات الأجيال وظروف العصر.

ومع اعترافها بالعصر الإلكتروني والكتاب الرقمي في قصص الطفل عبر وسائل التواصل الاجتماعي والمدونات الإلكترونية، إلا أنّ الغيص ترى أنّ للكتاب الورقي رونقه وتفاصيله في العلاقة الجميلة بين القارئ الطفل وخيال ومضمون ورسومات هذا الكتاب، دون أن ننكر سرعة الانتشار الرقمي وحركته المستمرة والعناصر البصرية والصوتية المصاحبة له.

وتعدّ الكاتبة الغيص فوزها بجائزة «كنز الجبل» في دورتها الأولى، ذا طعم خاص كفوز أول بجائزة مهمة على مستوى الوطن العربي، كما تشير إلى أهمية فوزها بجائزة خليفة التربوية في مجال الإبداعات، نظراً لمسمّاها وكونها جائزة ذات قيمة وطنية ومعنوية.