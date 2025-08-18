الثلاثاء 19 أغسطس 2025 أبوظبي الإمارات
التعليم والمعرفة

نجاح اختبار لقاح جديد ضد الحمى القلاعية

18 أغسطس 2025 23:35

أعلن معهد فريدريش لوفلر الألماني نجاح اختبار لقاح جديد ضد مرض الحمى القلاعية، يعتمد على تقنية الحمض النووي الريبي المرسال.
وأوضحت متحدثة باسم المعهد أن تصنيع اللقاحات المضادة للحمى القلاعية كان يتطلب حتى الآن أن يتم أولا إنتاج كميات كبيرة من الفيروس ثم تعطيله، مشيرة إلى أن العمل باستخدام الفيروس لا يسمح به إلا عبر اتخاذ أعلى إجراءات التأمين، أما في حالات اللقاحات المعتمدة على تقنية الحمض النووي الريبي المرسال، ليست هناك حاجة إلى إنتاج الفيروس كاملا، بل يستخدم فقط جزء من المخطط الجيني للفيروس.
ووفقا للمعهد، تم تعريض 24 رأسا من الأبقار للفيروس، من بينها 18 عجلا حصلت مسبقا على جرعتين من اللقاح المطور بواسطة الحمض الريبوزي.
وعلى عكس الحيوانات غير الملقحة، لم تظهر على العجول الملقحة أية أعراض مرضية، كما أنها أفرزت كميات أقل بكثير من الفيروس، ويرجح الباحثون أن هذه الحيوانات لا تنشر الفيروس.
يذكر أن هذا المرض الفيروسي، شديد العدوى بالنسبة للحيوانات ذوات الأظلاف، لكن عدواه لا تصيب البشر.

 

المصدر: وام
الحمى القلاعية
الحمض النووي الريبي
الحمض النووي الريبي المرسال
اللقاحات
الفيروس
الفيروسات
