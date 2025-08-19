الأربعاء 20 أغسطس 2025 أبوظبي الإمارات
التعليم والمعرفة

أيام الشارقة المسرحية 24 مارس المقبل

جانب من الاجتماع (من المصدر)
20 أغسطس 2025 01:08

الشارقة (الاتحاد)

برعاية صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى، حاكم الشارقة، تُنظّم الدورة الخامسة والثلاثون من أيام الشارقة المسرحية في الفترة من (24) إلى (31) مارس المقبل. وفي إطار التحضير للدورة الجديدة، عقدت اللجنة العليا المنظمة للفعالية الثقافية الفنية اجتماعها الأول برئاسة أحمد بورحيمة، مدير إدارة المسرح في دائرة الثقافة، مدير «الأيام»، بحضور الأعضاء: إسماعيل عبدالله، ومحمد جمال، وعبدالله راشد. 
استعرض الاجتماع أبرز ملامح الدورة الماضية، وأثنى على جهود الفرق المسرحية بإداراتها وفنانيها، وثمّن مشاركات المبدعين العرب في الأنشطة النقدية والفكرية، واهتمام وسائل الإعلام المحلية والعربية. ويستمر استقبال طلبات المشاركة من الفرق في الدورة الجديدة حتى 30 نوفمبر القادم.
وأسست «الأيام» عام 1984، وهي فعالية فنية وثقافية تتنافس فيها الفرق المسرحية الإماراتية على مجموعة من الجوائز الخاصة بفنيات العرض المسرحي، كما تزخر بالعديد من الأنشطة الثقافية المصاحبة، بمشاركة فنانين محليين وعرب. وتهدف إلى تنشيط وتطوير الحركة المسرحية في الدولة، ونشر وتعميق الثقافة المسرحية من خلال الندوات والملتقيات الفكرية والفنية.

