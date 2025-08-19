«الشارقة للفنون» تنظم معرض «دائرة حائرة» لعفراء الظاهري

الشارقة (الاتحاد)

تفتتح مؤسسة الشارقة للفنون برنامجها لخريف 2025، بمعرض «دائرة حائرة» للفنانة الإماراتية عفراء الظاهري، والذي يقام في ساحة المريجة في الفترة بين 30 أغسطس و14 ديسمبر 2025.«دائرة حائرة» هو أول معرض فردي مؤسسي للفنانة، وتقيّمه مي القايدي، القيّمة مساعدة في مؤسسة الشارقة للفنون، ويقدم مختارات من أعمالها التي تستكشف التداعيات الهيكلية للتوتر والتكرار والزمن، وذلك من خلال توظيف مواد متنوعة مثل حبال القطن والقماش والخرسانة والشَّعر، بما يبرز الإيماءات البطيئة والحركات المقصودة والإرهاق الذي قد ينشأ من العمل المستمر والمتكرر وغير المرئي أحياناً.

يستمد المعرض عنوانه من العمل التركيبي الجديد «دائرة حائرة» (2025)، الذي كُلِّفت به الفنانة واستوحته من النباتات الصحراوية التي تنقش أنماطاً حلزونية على الرمال أثناء تحركها مع الريح، حيث ترى الظاهري أن هذه الحركة المستمرة والمواظبة لا تفضي إلى وجهة واضحة، وإنما تأتي كاستجابة بسيطة لما هو خارج سيطرتها، وبالتالي تقدّم مجازاً عن الإرهاق الذهني والإجهاد الجماعي، والشعور بضغط مستمر يدفعنا للإنتاج أو أداء المهام. وهكذا يستحضر العمل تلك اللحظات التي يبدو فيها الزمن متناثراً، عندما تصبح الحركة إلى الأمام دائرية، وعندما نتساءل عمّا لو كنّا نتقدم من الأساس، أم أننا نعود إلى المكان الذي بدأنا منه بكل بساطة، حيث يكون هذا الشكل الدائري بطريقة ما انعكاساً للعبء العاطفي للتحمل، وتأملاً لما يتطلبه الاستمرار في الحركة حتى عندما يكون المسار غامضاً.