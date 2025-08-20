الخميس 21 أغسطس 2025 أبوظبي الإمارات
التعليم والمعرفة

"جيمس ويب" يكتشف قمراً جديداً لكوكب أورانوس

20 أغسطس 2025 08:43

اكتشف تلسكوب الفضاء "جيمس ويب"، قمراً جديداً لكوكب أورانوس، تم الإطلاق عليه اسم "S/2025 U1"، وفقاً لما أعلنته وكالة الفضاء الأميركية ناسا، فيما أكدت ناسا لاحقاً أن الاتحاد الفلكي الدولي سيعطي القمر اسماً بديلا عن "S/2025 U1".


وقالت ناسا، على موقعها الرسمي، إنه باستخدام تلسكوب جيمس ويب الفضائي، اكتشفت مجموعة بحثية يقودها معهد ساوث وست للأبحاث، والذي يقع في سان أنطونيو في تكساسا، قمراً لم يكن معروفا سابقاً يدور حول أورانوس، مما وسع عائلة أقمار الكوكب المعروفة إلى 29 قمراً.

وأوضحت أن القمر تم اكتشافه بواسطة "جيمس ويب" خلال عمليات الرصد في 2 فبراير 2025.

ويبلغ قطر القمر حوالي 10 كيلومترات فقط ، وهو ما يُعتقد أنه حال دون اكتشاف مسبار "فوياجر 2" له أثناء تحليقه بالقرب من أورانوس في عام 1986.

وقالت مريم، العالمة الرئيسية في قسم علوم وأبحاث النظام الشمسي في معهد ساوث وست للأبحاث، إن المسافة المقدرة للقمر عن الكوكب تبلغ 56 ألف كيلومتر، ويقع مداره حول المستوى الاستوائي للكوكب بين مدارَي قمري أوفيليا وبيانكا.

المصدر: وام
تلسكوب جيمس ويب
القمر
الفضاء
