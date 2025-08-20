الخميس 21 أغسطس 2025 أبوظبي الإمارات
التعليم والمعرفة

"تسلا" تطرح السيارة موديل "واي إل" قريباً

"تسلا" تطرح السيارة موديل "واي إل" قريباً
20 أغسطس 2025 10:03

بدأت شركة صناعة السيارات الكهربائية الأميركية تسلا أمس بيع سيارتها الجديدة موديل واي.إل في الصين بسعر يبدأ من حوالي 47 ألف دولار.

من المتوقع بدء تسليم السيارة الجديدة ذات الست مقاعد في سبتمبر المقبل بهدف جذب شريحة من المشترين الراغبين في سيارة عائلية.

وتعتبر السيارة موديل واي.إل نسخة أكبر من السيارة موديل واي الأفضل مبيعاً لدى تسلا وهي فئة السيارات متعددة الأغراض ذات التجهيز الرياضي (إس.يو.في). ورغم زيادة حجم السيارة الجديدة حافظت على مداها المقدر بحوالي 751 كيلومتر وفقاً لمعايير الاختبار في الصين، حيث تم تزويدها ببطارية أكبر حجماً من الموجودة في السيارة موديل واي.

ويزيد سعر السيارة بنحو 3600 دولاراً عن سعر السيارة لونج رينج  ذات الدفع الرباعي. ولكنها تظل أرخص من السيارة تسلا موديل إكس، في حين تواجه ضغوطاً من السيارات المنافسة. وتقدم شركات صناعة السيارات الكهربائية الصينية سيارات ذات 6 مقاعد بسعر أقل بحوالي 8000 عن سعر موديل واي.إل.

