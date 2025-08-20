الخميس 21 أغسطس 2025 أبوظبي الإمارات
"المصرف المركزي" يلغي ترخيص شركة ملك للصرافة

"المصرف المركزي" يلغي ترخيص شركة ملك للصرافة
20 أغسطس 2025 10:10

ألغى مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي ترخيص شركة ملك للصرافة، وشطب اسمها من سجل التراخيص، كما فرض غرامة مالية قدرها مليوني درهم، وذلك بموجب المادة 14 من المرسوم بقانون اتحادي رقم 20 لسنة 2018 في شأن مواجهة جرائم غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب وتمويل التنظيمات غير المشروعة وتعديلاته. 

ويأتي إلغاء الترخص وفرض الغرامة المالية بناءً على نتائج عمليات التفتيش التي أجراها المصرف المركزي، والتي كشفت وجود إخفاقات ومخالفات تتعلق بعدم الامتثال لإطار مواجهة جرائم غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب وتمويل التنظيمات غير المشروعة، والتشريعات ذات الصلة.   

ويعمل المصرف المركزي من خلال مهامه الرقابية والتنظيمية على ضمان التزام شركات الصرافة ومالكيها وموظفيها بالتشريعات والقوانين السارية في دولة الإمارات، والأنظمة والمعايير المعتمدة من قبله، بهدف الحفاظ على شفافية ونزاهة المعاملات المالية في إطار جهود حماية النظام المالي للدولة.

المصدر: وام
المصرف المركزي
شركات الصرافة
