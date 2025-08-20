كرة نارية في سماء اليابان

رُصدت كرة نارية في سماء غرب اليابان، ما أثار دهشة السكان ومحبي علم الفلك، فيما أوضح الخبراء أنّ هذه الحادثة ظاهرة طبيعية وليست غزواً من كائنات فضائية.



أظهرت صور نُشرت عبر الإنترنت كرة ضوئية شديدة السطوع، تمت رؤيتها الثلاثاء من على بُعد مئات الكيلومترات بعد الساعة الحادية عشرة مساء بقليل (14,00 بتوقيت غرينتش) بالتوقيت المحلي.



وبحسب وكالة الفضاء الأميركية (ناسا)، يمكن أن يتجاوز حجم الأجسام التي تُنتج كرات نارية متراً واحداً.

تُسمّى الكرات النارية التي تنفجر في الغلاف الجوي "النيازك اللامعة"، رغم أن مصطلحي "الكرات النارية" و"النيازك اللامعة" يُستخدمان غالباً للدلالة إلى المعنى نفسه.