كتاب يستعرض حضور «النخلة في العيون المحلية»

هزاع أبوالريش (أبوظبي)

يستعرض كتاب «النخلة في العيون المحلية»، من إعداد علي الحمادي، الصادر عن دار نبطي للنشر والتوزيع، تجليات النخلة وحضورها في الذاكرة، ويلقي الضوء على طبيعتها وأنواعها وكل ما يتعلق بزراعتها ورعايتها، حيث يقدم الباحث رؤية بانورامية حول النخلة وماهيتها وتكاثرها وأنواعها ومواسم الجلاع والفسال، دورة عنايتها وثمرها، كيفية الحصول على أفضل إنتاج وأحجام الثمر، الآفات والأمراض ومكافحتها والوقاية منها، مسميات أجزاء النخلة وأدواتها، أنواع النخل وأصناف الثمر وما هي الأنواع التي ينصح بزراعتها وإكثارها وما يصلح رطباً وما يصلح ثمراً، وما هي الأنواع التي تسبق في النضوج والأنواع التي تؤخر؟

وتناول الكتاب البحثي مجموعة من الاستدلالات التي تعكس قيمة النخلة لدى أبناء المنطقة ومدى أهميتها، سارداً مكانتها في الإمارات والخليج العربي، كونها جزءاً حياً من التراث المحلي. متنقلاً من خلال بحثه في جزيئات واحات النخيل، واصفاً أجود أنواعها المحلية، ومنها: النغال، الفرض، أشهل، خصاب، خاضوري، جش سويح، عين يقر، خنيزي، خلاص، هلالي، خشكار، جش، حبش، حمري، وغيرها من الأنواع التي تم عرضها في البحث مع ذكر بعض المعلومات التي قد يجهلها القارئ، وهو ما جعل البحث إضافة توثق سردية النخلة.

كما احتوى الكتاب على دورة حياة النخلة، وبيان الأنواع، وكيفية التعامل مع كل مرحلة من مراحل النخلة، والفوائد، والإيجابيات، والتفاصيل الدقيقة كافة أثناء وبعد غرسها، وعند قطف ثمارها، وما بعد ذلك.

وجاء الكتاب في 112 صفحة من القطع الوسط، وتنوعت عناوين أبوابه، ومنها: النخلة، أنواع النخل، تكاثر النخيل، أوقات الزراعة، قلع النخيل (الصروم)، الدورة السنوية للعناية بالنخلة، الحصول على ثمار أفضل، أنواع النخيل وأصنافها، الأصناف التي ينصح بزراعتها، الفحل، أصناف الفحال، التلقيح، مسميات أجزاء النخلة محلياً، مصطلحات محلية عامة في عالم النخيل، مسميات المواد المصنوعة من النخلة، النخل في الأمثال والأشعار، الآفات الزراعية في النخيل، وغيرها من العناوين، بالإضافة إلى الصور التي منحت لمحتوى الكتاب قيمة إضافية ليكون مرجعاً مهماً ومُلهماً للمعنيين والباحثين.