التعليم والمعرفة

تكريم هشام المظلوم في معرض لفن الخط العربي بإسطنبول

خلال تكريم المظلوم (من المصدر)
21 أغسطس 2025 01:20

فاطمة عطفة (أبوظبي)

شارك مؤخراً الفنان والمصمم الإماراتي هشام المظلوم في معرض فني للخط العربي على مستوى دولي، أقيم في مركز الثقافة والفنون بجامع تقسيم في إسطنبول، كما حظي مشروعه الفني المعروف باسم «ديواني – الشارقة» بتكريم دولي في جامعة جيليشم، وهو التكريم الثالث الذي يناله خلال هذا العام.
وقد شارك الفنان المظلوم في ندوة فنية دولية نظمتها جامعة جيليشيم في إسطنبول، وتحدث خلالها عن تجربته في تصميم «ديواني» الذي يعتبر أول مبنى في العالم يجمع بين فن الخط العربي والعمارة المعاصرة.
وقال المظلوم لـ «الاتحاد»: «سعدت بمشاركتي في هذا المعرض الفني الكبير الذي ضم أكثر من خمسين خطاطاً من 13 دولة، إلى جانب عدد من كبار الفنانين الرواد في فن الخط العربي، واشتمل المعرض على ما يزيد على 150 لوحة فنية، إضافة إلى ثلاثة أشرطة خطية تمثل مدارس وأساليب متنوعة في فن الخط العربي، كما كان في المعرض جناح خاص بأعمال الخطاطين القدماء».
وأضاف المظلوم أن مشروعه «ديواني – الشارقة» حظي باهتمام وتكريم كبيرين كتصميم معماري فريد متوج بفن الخط العربي، كما نال في الفترة الماضية جوائز مهمة من مراكز تصميم معمارية في أميركا والشارقة، كما نال قبل ذلك تكريماً من ملتقى القاهرة الدولي لفن الخط العربي، بإشراف وزارة الثقافة المصرية، وتكريماً آخر من المؤتمر الدولي الذي نظمته جامعة المنصورة بمصر حول التكامل بين الإبداع والتكنولوجيا والابتكار.
وأوضح الفنان هشام المظلوم أن مشروع «ديواني – الشارقة» هو تجسيد لفكرة عمارة الحرف، ويعتبر أول مبنى في العالم يتم تصميمه على هذا الشكل، حيث تم المزج بعناية بين فن الخط العربي والعمارة المعاصرة، لتكون العلاقة بين الحرف والمبنى تبادلية، فأصبح المبنى من حروف، والحروف جزءاً من المبنى.

هشام المظلوم
إسطنبول
الخط العربي
فن الخط العربي
