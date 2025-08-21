الجمعة 22 أغسطس 2025 أبوظبي الإمارات
التعليم والمعرفة

مؤسسة محمد بن راشد للمعرفة تطلق «استراحة معرفة» في مصر

استراحة معرفة في مكتبة الإسكندرية
21 أغسطس 2025 17:15

الإسكندرية (وام)
أطلقت مؤسسة محمد بن راشد آل مكتوم للمعرفة مبادرة «استراحة معرفة» في جمهورية مصر العربية، وذلك خلال جلسة عقدتها في مكتبة الإسكندرية بإدارة الكاتب سيد محمود، وبمشاركة مجموعة من الشخصيات الأدبية والثقافية البارزة، ويأتي في إطار جهودها المتواصلة لتعزيز القراءة النوعية باللغة العربية وإثراء الطاقات الفكرية لدى الشباب.
وذكر جمال بن حويرب، المدير التنفيذي للمؤسَّسة أن إطلاق مبادرة «استراحة معرفة» في مصر يأتي في سياق التوسع الإقليمي الذي تنتهجه المؤسسة لتصل بمشروعاتها إلى كافة عواصم المعرفة العربية، كما يعكس رسالة المؤسَّسة الرامية إلى تعزيز القراءة لدى الشباب العربي في كل مكان، ومساعدتهم على توسيع مداركهم، ورفد خبراتهم في مختلف المجالات الفكرية والمعرفية.
وأضاف أن إطلاق الاستراحة في مكتبة الإسكندرية يأتي إيماناً من المؤسسة بأهمية هذا الصرح الحضاري العريق، الذي لطالما كان منارة للعلم والمعرفة وملتقى للفكر والإبداع، كما يعكس التزامنا الراسخ بتصميم وإطلاق المبادرات والفعاليات التي تسهم في إثراء العقول وصقل القدرات، وتعزيز قيم الانفتاح والتبادل المعرفي.
وتطرق المشاركون، خلال الجلسة، إلى تاريخ مبادرة «استراحة معرفة» وامتدادها والاهتمام الكبير الذي توليه للكاتب والكتاب العربي.
كما تمت الإشارة إلى إطلاق استراحة معرفة في كندا، والذي جاء بهدف تعزيز تأثير المبادرة ودعم الكاتب العربي من خلال تشجيع القراءة باللغة العربية في مجتمعات المغتربين. وتم كذلك التأكيد على أن المبادرة في مصر ستسير على الخطى نفسها، مركزةً على تعزيز مقروئية الكاتب المصري ضمن منهجية «استراحة معرفة» المستدامة التي أثبتت فعاليتها واستمراريتها كنادٍ قرائي متميّز ورائد محلياً وعالمياً.

