الجمعة 22 أغسطس 2025 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
التعليم والمعرفة

1215 مشاركاً في صيف «سالم بن حم الثقافي»

1215 مشاركاً في صيف «سالم بن حم الثقافي»
22 أغسطس 2025 01:07

العين (الاتحاد)

أخبار ذات صلة
طيران شرطة أبوظبي ينفذ برنامجاً صيفياً لطلبة المدارس
60 فعالية في برنامج الأنشطة الصيفية لـ«التعليم والمعرفة»

اختتم مركز سالم بن حم الثقافي فعاليات برنامجه الصيفي «صيفي مجتمعي»، الذي شهد مشاركة 1215 فرداً من مختلف الفئات العمرية، وتضمن 6 محاضرات حضورية و45 فعالية عبر الإنترنت.
وشهد الحفل الختامي الشيخ مسلم بن حم العامري، رئيس مجلس إدارة مركز سالم بن حم الثقافي، الذي كرَّم الفائزين، والمتعاونين والشركاء، تقديراً لعطائهم ومساهماتهم الفاعلة في إنجاح فعاليات هذا العام، مؤكداً أن المركز يسعى من خلال برامجه الصيفية إلى غرس القيم المجتمعية النبيلة، وتوفير بيئة تعليمية وتفاعلية تسهم في بناء جيل واعٍ ومبدع.

مركز سالم بن حم الثقافي
البرامج الصيفية
الأنشطة الصيفية
الفعاليات الصيفية
مسلم بن حم العامري
آخر الأخبار
«الصير مارين» تطلق استراتيجية التحول للذكاء الاصطناعي
اقتصاد
«الصير مارين» تطلق استراتيجية التحول للذكاء الاصطناعي
اليوم 17:55
وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف
الأخبار العالمية
لافروف يرد على سؤال بشأن لقاء بوتين وزيلينسكي
اليوم 17:55
فياريال يتعاقد مع مدافع تشيلسي في صفقة قياسية
الرياضة
فياريال يتعاقد مع مدافع تشيلسي في صفقة قياسية
اليوم 17:39
414% نمو عدد الشركات الناشئة الرقمية المشاركة في «إكسباند نورث ستار» منذ 2016
اقتصاد
414% نمو عدد الشركات الناشئة الرقمية المشاركة في «إكسباند نورث ستار» منذ 2016
اليوم 17:39
الذكاء الاصطناعي
الذكاء الاصطناعي
الدنمارك تسمح باستخدام الذكاء الاصطناعي في امتحان الثانوية العامة
اليوم 17:33
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2025©