1215 مشاركاً في صيف «سالم بن حم الثقافي»

العين (الاتحاد)

اختتم مركز سالم بن حم الثقافي فعاليات برنامجه الصيفي «صيفي مجتمعي»، الذي شهد مشاركة 1215 فرداً من مختلف الفئات العمرية، وتضمن 6 محاضرات حضورية و45 فعالية عبر الإنترنت.

وشهد الحفل الختامي الشيخ مسلم بن حم العامري، رئيس مجلس إدارة مركز سالم بن حم الثقافي، الذي كرَّم الفائزين، والمتعاونين والشركاء، تقديراً لعطائهم ومساهماتهم الفاعلة في إنجاح فعاليات هذا العام، مؤكداً أن المركز يسعى من خلال برامجه الصيفية إلى غرس القيم المجتمعية النبيلة، وتوفير بيئة تعليمية وتفاعلية تسهم في بناء جيل واعٍ ومبدع.