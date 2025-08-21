الجمعة 22 أغسطس 2025 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
التعليم والمعرفة

«مسرح القصباء» يستضيف «بينوكيو»

عرض تفاعلي مدعوم بتقنيات إخراجية مبتكرة
22 أغسطس 2025 01:07

الشارقة (الاتحاد)

أخبار ذات صلة
محمد بن سليم: بطولة العالم للراليات تملك لحظة تاريخية مدهشة
الإمارات تدين بشدة استهداف قافلة إنسانية تابعة لبرنامج الأغذية العالمي في السودان

يواصل «مسرح القصباء» في الشارقة تقديم برنامجه الغني من العروض المسرحية والأدائية العالمية لعام 2025، الذي تنظمه هيئة الشارقة للاستثمار والتطوير (شروق)، معلناً استضافة المسرحية الكلاسيكية الشهيرة «بينوكيو» من 29 حتى 31 أغسطس الجاري، وذلك بعد النجاح اللافت الذي حققته مسرحية «سندريلا» مطلع الموسم.
ويأتي عرض «بينوكيو»، الذي يُقدَّم بالتعاون مع شركة «إتش تو بروداكشنز»، كجزء من سلسلة من الإنتاجات المسرحية العالمية الموجهة للعائلات والأطفال على حد سواء، حيث سيستمتع الجمهور بمتابعة القصة الخيالية التي ألهمت أجيالاً حول العالم، عبر أداء تمثيلي مفعم بالحيوية، وأزياء باهرة، وسرد قصصي تفاعلي مدعوم بتقنيات إخراجية مبتكرة.
يقدّم العرض القصة الكلاسيكية المعروفة لـ «بينوكيو»، الدمية التي صنعها النجّار الطيب «جيبيتو»، ليكون ابناً له. وبسحر جنية طيبة، تدب الحياة في الدمية الخشبية، لكنه لا يصبح ولداً حقيقياً إلا إذا أثبت شجاعته وصدقه وإيثاره.
وفي رحلة مليئة بالمغامرات، يواجه «بينوكيو» شخصيات متنوعة مثل الثعلب الماكر، والقط المخادع، والولد المشاغب، إضافة إلى مدير السيرك الماكر. وتبلغ القصة ذروتها حين يحاول «بينوكيو» إنقاذ «جيبيتو» بعد أن ابتلعه الحوت.
العرض، الذي يجمع بين الغناء والتمثيل والفكاهة في أجواء مفعمة بالألوان والديكورات، يقدم رسالة أخلاقية عميقة حول انتصار الخير على الشر والحفاظ على المبادئ والقيم الأصيلة، ويخاطب الأطفال بجميع أعمارهم، بينما يستمتع الكبار بإعادة اكتشاف القصة في صياغة مسرحية غنائية مشوقة.
وإلى جانب «بينوكيو»، يكشف «مسرح القصباء» عن عروضه المقبلة ضمن موسمه الفني، حيث يقدّم المسرحية الكوميدية التفاعلية «حول العالم في 80 يوماً» خلال شهر أكتوبر للجمهور العام، ويستمر الموسم مع المسرحية الشهيرة «سنووايت والأقزام السبعة» التي ستأخذ العائلات في رحلة ساحرة مليئة بالكوميديا والغناء والأزياء الزاهية، وذلك خلال شهر ديسمبر، بواقع عرضين يومياً.

الإمارات
مسرح القصباء
الشارقة
بينوكيو
مسرحية بينوكيو
آخر الأخبار
«الصير مارين» تطلق استراتيجية التحول للذكاء الاصطناعي
اقتصاد
«الصير مارين» تطلق استراتيجية التحول للذكاء الاصطناعي
اليوم 17:55
وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف
الأخبار العالمية
لافروف يرد على سؤال بشأن لقاء بوتين وزيلينسكي
اليوم 17:55
فياريال يتعاقد مع مدافع تشيلسي في صفقة قياسية
الرياضة
فياريال يتعاقد مع مدافع تشيلسي في صفقة قياسية
اليوم 17:39
414% نمو عدد الشركات الناشئة الرقمية المشاركة في «إكسباند نورث ستار» منذ 2016
اقتصاد
414% نمو عدد الشركات الناشئة الرقمية المشاركة في «إكسباند نورث ستار» منذ 2016
اليوم 17:39
الذكاء الاصطناعي
الذكاء الاصطناعي
الدنمارك تسمح باستخدام الذكاء الاصطناعي في امتحان الثانوية العامة
اليوم 17:33
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2025©