«مسرح القصباء» يستضيف «بينوكيو»

الشارقة (الاتحاد)

يواصل «مسرح القصباء» في الشارقة تقديم برنامجه الغني من العروض المسرحية والأدائية العالمية لعام 2025، الذي تنظمه هيئة الشارقة للاستثمار والتطوير (شروق)، معلناً استضافة المسرحية الكلاسيكية الشهيرة «بينوكيو» من 29 حتى 31 أغسطس الجاري، وذلك بعد النجاح اللافت الذي حققته مسرحية «سندريلا» مطلع الموسم.

ويأتي عرض «بينوكيو»، الذي يُقدَّم بالتعاون مع شركة «إتش تو بروداكشنز»، كجزء من سلسلة من الإنتاجات المسرحية العالمية الموجهة للعائلات والأطفال على حد سواء، حيث سيستمتع الجمهور بمتابعة القصة الخيالية التي ألهمت أجيالاً حول العالم، عبر أداء تمثيلي مفعم بالحيوية، وأزياء باهرة، وسرد قصصي تفاعلي مدعوم بتقنيات إخراجية مبتكرة.

يقدّم العرض القصة الكلاسيكية المعروفة لـ «بينوكيو»، الدمية التي صنعها النجّار الطيب «جيبيتو»، ليكون ابناً له. وبسحر جنية طيبة، تدب الحياة في الدمية الخشبية، لكنه لا يصبح ولداً حقيقياً إلا إذا أثبت شجاعته وصدقه وإيثاره.

وفي رحلة مليئة بالمغامرات، يواجه «بينوكيو» شخصيات متنوعة مثل الثعلب الماكر، والقط المخادع، والولد المشاغب، إضافة إلى مدير السيرك الماكر. وتبلغ القصة ذروتها حين يحاول «بينوكيو» إنقاذ «جيبيتو» بعد أن ابتلعه الحوت.

العرض، الذي يجمع بين الغناء والتمثيل والفكاهة في أجواء مفعمة بالألوان والديكورات، يقدم رسالة أخلاقية عميقة حول انتصار الخير على الشر والحفاظ على المبادئ والقيم الأصيلة، ويخاطب الأطفال بجميع أعمارهم، بينما يستمتع الكبار بإعادة اكتشاف القصة في صياغة مسرحية غنائية مشوقة.

وإلى جانب «بينوكيو»، يكشف «مسرح القصباء» عن عروضه المقبلة ضمن موسمه الفني، حيث يقدّم المسرحية الكوميدية التفاعلية «حول العالم في 80 يوماً» خلال شهر أكتوبر للجمهور العام، ويستمر الموسم مع المسرحية الشهيرة «سنووايت والأقزام السبعة» التي ستأخذ العائلات في رحلة ساحرة مليئة بالكوميديا والغناء والأزياء الزاهية، وذلك خلال شهر ديسمبر، بواقع عرضين يومياً.