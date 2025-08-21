عربة «منصة للتوزيع».. تجربة ثقافية تجوب في أنحاء الشارقة

الشارقة (الاتحاد)

في مبادرة مبتكرة تجمع بين الثقافة والتسويق لإبداعات الناشرين الإماراتيين، أطلقت شركة «منصة للتوزيع»، جولة صيفية عبر عربة متنقّلة تجوب عدداً من مقارّ الجهات الحكومية في الشارقة خلال الفترة من 4 أغسطس حتى 23 أكتوبر 2025، وذلك في إطار جهودها المتواصلة لتعزيز الوصول إلى الكتب والمنتجات الثقافية، وتقديم تجربة تسوّق ثقافية متميزة للموظفين وأفراد المجتمع.

وتتضمن الجهات الحكومية التي ستتوقف عندها عربة منصّة خلال جولتها الصيفية: هيئة الشارقة للكتاب، شرطة الشارقة، هيئة الشارقة للتعليم الخاص، مجمع الشارقة للبحوث والتكنولوجيا والابتكار، هيئة الوقاية والسلامة، وعدداً من الجهات الأخرى التي ستتم إضافتها إلى جدول الجولة لاحقاً.

وتقدّم العربة لجمهورها المستهدف مجموعة غنية من الكتب المتوفرة على الموقع الإلكتروني لشركة منصة، مع فرصة الاستفادة من خصم تصل نسبته إلى 40% على جميع منتجات الشركة من «هوديز» وحقائب قماشية ودفاتر وغيرها، ما يعكس حرص «منصة» على جعل المعرفة والمنتجات الإبداعية متاحة للجميع، وتعزيز قيمة الكتاب ضمن نمط الحياة في المجتمع، ما يسهم في دعم الحراك الثقافي في الإمارة.

وأكد راشد الكوس، مدير عام «منصة» للتوزيع، أن المبادرة تأتي في إطار سعي الشركة إلى جعل المنتجات الثقافية والإبداعية جزءاً من الحياة اليومية لأفراد المجتمع.

وقال: «إن إطلاق هذه المبادرة يعكس التزامنا برؤية استراتيجية تهدف إلى جعل الثقافة أكثر قرباً من الأفراد والمؤسسات. ومن خلال هذه الجولة، نسعى إلى خلق مساحة تفاعلية جديدة تصل فيها الثقافة مباشرة إلى الجمهور، وتواكب أنماط حياتهم اليومية».