التعليم والمعرفة

«هيئة أبوظبي للتراث» تعزز ارتباط النشء بالموروث الثقافي

«هيئة أبوظبي للتراث» تعزز ارتباط النشء بالموروث الثقافي
22 أغسطس 2025 01:07

أبوظبي (وام)

تنظم هيئة أبوظبي للتراث برنامج الصيف التراثي خلال شهر أغسطس الجاري، في إطار جهودها المتواصلة لحماية التراث الوطني وصونه ونقله للأجيال المقبلة، عبر برامج تعليمية وتفاعلية تعزز قيم الهوية الوطنية، باعتبارها عنصراً رئيساً في تعميق الانتماء المجتمعي.
يستهدف البرنامج فئتين عمريتين هما من سن 6 سنوات، ومن سن 10 سنوات فما فوق، ويشمل ثلاث دورات رئيسة هي تعليم وممارسة فن اليولة، وتعليم وممارسة الألعاب الشعبية، إضافةً إلى تعليم وممارسة فن التعامل مع الماء والغوص التقليدي، وذلك تحت إشراف نخبة من الخبراء في الفنون التراثية.
يهدف البرنامج إلى ترسيخ القيم الوطنية المرتبطة بالتراث الإماراتي، وتعزيز التلاحم المجتمعي، من خلال إشراك الأجيال الناشئة في أنشطة عملية، تتيح لهم التعرف على عناصر الموروث الأصيل بأسلوب تطبيقي وتفاعلي.
ويسعى البرنامج إلى تشجيع مشاركة النشء في الفعاليات التراثية، بما يسهم في تعزيز الوعي بالهوية الوطنية، وتأكيد أهمية التراث بوصفه عنصراً أساسياً في حياة المجتمع الإماراتي، وذاكرته التاريخية.
وشهد البرنامج منذ انطلاقه إقبالاً واسعاً من فئتي الناشئة والشباب، وتفاعلاً لافتاً من المشاركين الذين وجدوا فيه فرصة مثالية لاكتشاف مكونات التراث الإماراتي والتعرف عليها من خلال تجربة تعليمية حيّة، تسهم في ربط الماضي بالحاضر، فضلاً عن ملء أوقات العطلة الصيفية، بما يعود عليهم بالفائدة والمنفعة الفكرية والثقافية والسلوكية.
يأتي تنظيم هذا البرنامج ضمن الدور الفاعل لهيئة أبوظبي للتراث في دعم وتعزيز التراث الوطني، عبر ترسيخ القيم والسلوكيات التراثية الأصيلة في المجتمع، وإبراز أهمية التراث الثقافي غير المادي ركيزة أساسية في بناء الهوية الوطنية، وتعزيز الاعتزاز بالإرث الحضاري للدولة جيلاً بعد جيل.

الموروث الثقافي
الإمارات
أبوظبي
التراث الثقافي
هيئة أبوظبي للتراث
البرنامج الصيفي
التراث الإماراتي
التراث
