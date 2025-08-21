الجمعة 22 أغسطس 2025 أبوظبي الإمارات
التعليم والمعرفة

الأرشيف والمكتبة الوطنية والسفير الكازاخستاني يبحثان تعزيز التعاون وتبادل الخبرات

عبد الله ماجد آل علي وراوان جومابيك خلال الزيارة (من المصدر)
22 أغسطس 2025 01:07

أبوظبي (الاتحاد)

التقى الدكتور عبد الله ماجد آل علي، مدير عام الأرشيف والمكتبة الوطنية، راوان جومابيك، سفير كازاخستان الجديد لدى الدولة، الذي زار الأرشيف والمكتبة الوطنية، وبحثا سُبل تعزيز التعاون وتبادل الخبرات بين الطرفين.
وقد أشاد الجانبان بالعلاقات المتميزة بين دولة الإمارات العربية المتحدة وجمهورية كازاخستان، والتي تتعزز بدعم من قيادتي البلدين، وأشادا أيضاً بالعلاقات المتينة بين الأرشيف والمكتبة الوطنية والسفارة الكازاخستانية في الدولة.
وأثناء الزيارة، استمع السفير إلى عرض موجز عن الأرشيف والمكتبة الوطنية، ورسالته ورؤيته وأجندته الحافلة بالمبادرات والمشاريع المستقبلية، ودوره في جمع ذاكرة الوطن وحفظها للأجيال، وإلى أبرز مشاريعه ومبادراته. وتطرق العرض إلى إصدارات الأرشيف والمكتبة الوطنية التي توثق العلاقات المشتركة بين البلدين الصديقين.
وقام السفير الكازاخستاني ومرافقوه بجولة في قاعة الشيخ زايد بن سلطان، التي تُعَدُّ منصة تفاعلية ومعرضاً يوثِّق محطاتٍ من مسيرة الاتحاد، ويعرض صوراً ووثائق تاريخية نادرة تجسِّد رؤية المؤسِّس والباني المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيّب الله ثراه، في بناء الدولة الحديثة.
وزار أيضاً قاعة الشيخ سرور بن محمد آل نهيان التي تعدّ إضافةً نوعيةً لمرافق الأرشيف والمكتبة الوطنية، بما تضمُّه من مقتنيات نادرة ووثائق وصور تؤرِّخ لمحطات مهمة في تاريخ الدولة، وتوثِّق سيرة أحد الشخصيات الوطنية البارزة التي أسهمت بشكل كبير في خدمة الوطن. وفي ختام اللقاء، تبادل الطرفان الدروع والهدايا التذكارية.

سفير كازاخستان
كازاخستان
الإمارات
الأرشيف والمكتبة الوطنية
عبد الله ماجد آل علي
