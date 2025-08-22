«خورفكان للفنون» يمثل الإمارات في «المسرح العربي للطفل» بالكويت

مريم بوخطامين (رأس الخيمة)

يستعد فريق مسرحية الأطفال «سيرك الغابة» لتمثيل دولة الإمارات العربية المتحدة في مهرجان المسرح العربي للطفل، المقرر إقامته في دولة الكويت خلال الفترة من 1 إلى 10 سبتمبر المقبل، وذلك ضمن المنافسة على مستوى الوطن العربي بمشاركة نخبة من الفرق المسرحية.

المسرحية من تأليف الشيخة سارة بنت محمد بن ماجد القاسمي، وإخراج عبدالله الحريبي، وإشراف عام عادل جوهري، وإنتاج «مسرح خورفكان للفنون». ويشارك في البطولة كل من: لطيفة جوهر، فيصل موسى، وعد طارق، خالد المرزوقي، حميد عبدالله، فهد طارق، علي محمد، يوسف خليل، عمار محمد، محمد زهير، فيما يتولى إدارة الإنتاج سلطان أحمد، وتصميم المكياج وإدارة الخشبة محمد جاسم. وتحظى المشاركة برعاية عبدالرحمن الطنيجي مؤسس القيصر للفعاليات.

وأكد رئيس مسرح خورفكان للفنون، عادل جوهري، لـ(الاتحاد) أن المهرجان يُعد واحداً من أهم الفعاليات المسرحية على مستوى الوطن العربي، مضيفاً: «مشاركة دولة الإمارات ممثلة بمسرح خورفكان للفنون في هذا الحدث فخر كبير، ونحن نحرص دائماً على الحضور في المهرجانات المحلية والعربية ضمن خطتنا الاستراتيجية. ومسرحية «سيرك الغابة» عمل يحمل في طياته طاقات شابة مبدعة بقيادة المخرج عبدالله الحريبي، ونتطلع من خلالها إلى تحقيق حضور مميز يليق بالمسرح الإماراتي».