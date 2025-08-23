«مكتبة محمد بن راشد» تختتم مشاركتها في مؤتمر «إفلا» الدولي

دبي (الاتحاد)



في إطار حرصها على تعزيز حضورها في المحافل الدولية المتخصصة، اختتمت مكتبة محمد بن راشد، بنجاح كبير، مشاركتها في فعاليات الدورة الـ89 من أعمال المؤتمر العالمي للمكتبات والمعلومات، والذي ينظمه الاتحاد الدولي لجمعيات ومؤسسات المكتبات «إفلا»، تحت شعار «اتحاد المعرفة.. بناء المستقبل»، خلال الفترة من 18 إلى 22 أغسطس 2025 بالعاصمة الكازاخستانية آستانا.

وخلال مشاركتها، استعرضت مكتبة محمد بن راشد أبرز خدماتها ومبادراتها التي تمزج بين الطابعين التقليدي والحديث للمكتبات، إلى جانب تقنياتها المتطورة ومرافقها المتخصصة، كما عرّفت بجائزة محمد بن راشد للغة العربية. وقد حظي ركن المكتبة في المؤتمر، بزيارات عدة من قادة وصناع القرار في القطاع المعرفي، إلى جانب خبراء مكتبيين من أكثر من 150 دولة، بينهم رؤساء جمعيات ومكتبات، ومسؤولون حكوميون، وأكاديميون بارزون. وقد شكّلت هذه اللقاءات منصة حيوية للحوار حول آفاق التعاون المشترك، وتبادل الخبرات، وبناء شراكات استراتيجية تدعم أهداف التنمية المستدامة على المستويين الإقليمي والدولي.

كما التقى فريق المكتبة بالسيدة فيكي ماكدونالد، رئيسة الاتحاد الدولي لجمعيات ومؤسسات المكتبات -إفلا، حيث تم تكريمها تقديراً لدورها البارز في دعم وتطوير قطاع المكتبات على المستوى الدولي. وقدّمت السيدة فيكي ماكدونالد جلسة خاصة تناولت فيها جهود الاتحاد الدولي حول العالم، مع الإشادة بالزيارة التي قامت بها إلى مكتبة محمد بن راشد، حيث عُرضت صور من الزيارة، وتم التعبير عن الشكر والتقدير لجهود المكتبة ومكانتها البارزة في دعم المعرفة والثقافة.

وشارك فريق مكتبة محمد بن راشد في العديد من ورش العمل المتخصصة، والتي ركزت على تعزيز دور المكتبات في التنمية والمعرفة ومواكبة التحولات العالمية. وتناولت الورش موضوعات متنوعة مثل الوصول الشامل للمعلومات ودعم ذوي الهمم والنازحين، إدارة حقوق الملكية الفكرية، وتعزيز إنتاجية أمناء المكتبات، والبنية التحتية البحثية، والذكاء الاصطناعي، والأمن الغذائي والمناخي، وحفظ التراث، بالإضافة إلى الاستعداد للكوارث ومكافحة الأخبار الزائفة. كما استعرضت الورش تطبيقات عملية لأدوات الذكاء الاصطناعي، وعرضت ما يقارب مئة وستين ملصقاً علمياً.

كما عُقدت جلسة حوارية مفتوحة في ركن المكتبة، ناقشت قضايا محورية مثل «معايير كتب برايل»، بالتعاون مع منظمة «ديزي» المتخصصة، وآفاق الترشيحات للجوائز الثقافية، بالتعاون مع اتحاد المكتبات والمعلومات «اعلم»، إلى جانب دعوة الرؤساء والخبراء لحضور قمة دبي الدولية للمكتبات والنشر 2025، المقررة في أكتوبر المقبل.واختتم وفد المكتبة مشاركته في المؤتمر بجولة ميدانية إلى أبرز المكتبات العامة في العاصمة الكازاخستانية أستانا، منها مكتبة الأطفال والشباب، إضافة إلى زيــارة المتحـــف الوطني للاطلاع على مكتبة الأديب الروسي فيودور دوستويفسكي، وكذلك المخطوطات القديمة ونسخ نادرة من المصاحف، إلى جانب قسم الخرائط.



تقدير دولي

على هامش المشاركة، تلقت مكتبة محمد بن راشد العديد من الهدايا الرمزية من المكتبة الوطنية في أذربيجان، ومن المكتبة الوطنية الفرنسية، في خطوة تعكس تقديراً دولياً لدور المكتبة كمركز جاذب للمعرفة والابتكار.