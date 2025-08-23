دراسة تتناولها سيميائياً وثقافياً.. رمزية الأمثال الشعبية الإماراتية

هزاع أبوالريش



يقدم كتاب «رمزية الأمثال الشعبية الإماراتية»، للمؤلف عزيز العرباوي، دراسة سيميائية ثقافية، تتناول بالعرض والتحليل البعد الرمزي في الأمثال الشعبية الإماراتية ضمن سياقات متعددة للمثل، وعبر مستويات التحليل السيميائي، وسيميولوجيا الثقافة، وأشكال التعبير، ومن خلال سبر المستوى السطحي المباشر والمستوى العميق غير المباشر. كما تبحث الدراسة في الرمزية والتأويل وبناء الدلالة، وفي البنية اللغوية والخطابية للمثل، وعناصره اللغوية والدلالية والسخرية، وكذلك في استراتيجيات التناص بين المثل الشعبي الإماراتي والأمثال العربية.

وتعتبر مثل هذه الدراسات مساهمة جديدة تعزز من الاستفادة من البعد السيميائي والرمزي للأمثال الشعبية الإماراتية، مما تُعد إضافة حقيقية للمكتبة التراثية الإماراتية خاصة والمكتبة العربية عامة، كونها تصب في عمق السياقات المحلية، والمستويات التحليلية العالية في المحتوى والمضمون.





وجاء الكتاب في أربعة فصول، تنوّعت في العناوين التي تناولت مفاهيم سردية للأمثال، حيث إن، الفصل الأول حمل عنوان: «المثل الشعبي من الفهم إلى التأويل»، وتناول مفهوم المثل الشعبي، خصائص المثل الشعبي، المرأة في المثل الشعبي. أما الفصل الثاني «سيميائية المثل الشعبي»، فقد تناول سيميولوجية الثقافة وأشكال التعبير، مستويات التحليل السيميائي للمثل الشعبي، المستوى السطحي المباشر، المستوى العميق غير المباشر، الرمزية والتأويل وبناء الدلالة، تطور المثل الشعبي الإماراتي. والفصل الثالث من الكتاب جاء بعنوان «المثل الإماراتي بين الرمزية والتأويل» وحمل العناوين التالية: التعبير عن الهوية الوطنية، العمل وبناء الوطن، القيم الإنسانية والاجتماعية، الطمع مقابل القناعة، الحسد عنوان الحقد، الفضول وسقطات الآخرين، العجلة من الشيطان، الصداقة واختيار القرين، الطبع يغلب التطبع، مظلمة المرأة في المثل، المثل الإماراتي بين الرمزية والتأويل.



الفصل الأخير

وأخيراً فصل «البنية اللغوية والخطابية للمثل الإماراتي» الذي تناول: عناصر المثل واللغوية والدلالية، دلالة المثل الإماراتي الخطابية، الخطاب الساخر في المثل الإماراتي، من السخرية إلى المفارقة اللغوية، استراتيجيات التناص في المثل، بالإضافة إلى خاتمة الكتاب وملحق خاص بالأمثال المدروسة، مستنداً المؤلف على مجموعة من المصادر والمراجع التي تعزز من قيمة الدراسة التي قدمها.

جاء الكتاب في 232 صفحة، مرسخاً مكانة المثل الإماراتي الذي شكّل أهمية كبيرة وأساسية في التعبير بين الأفراد والمجتمع من خلال استحضاره في المنتديات والملتقيات والمواقف وأساليب التعبير المختلفة في الأدب، والإعلام، والخطاب اليومي، والدراسات النقدية والفكرية حول الموروث الشعبي.