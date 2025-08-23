السياحة الثقافية في الإمارات.. ثنائية المتعة والمعرفة

فاطمة عطفة



تنفرد الإمارات بمزايا طبيعية وعمرانية وثقافية تجعلها وجهة السياح والزوار، وتمثل مواقعها التاريخية ومراكزها الثقافية المعاصرة عناصر سياحية، سواء للمواطنين الذين يفضلون السياحة الداخلية، أو المقيمين على أرضها الذين يجدون غاياتهم في زيارة المواقع التاريخية والتراثية والمتاحف المتنوعة المنتشرة في مختلف مدن وإمارات الدولة. وتحمل السياحة الثقافية متعة مزدوجة من حيث كونها فرصة لقضاء العطلة في بلد ثري بالأماكن التي توفر تجربة متكاملة من الفعاليات والمهرجانات والتسوق، إضافة إلى كونها تجربة معرفية وثقافية بالتعرف على الوجه الحضاري والتراثي للإمارات.





تقول د. جميلة سليمان خانجي: «تشهد دولة الإمارات العربية المتحدة موسماً سياحياً نشطاً يعكس مكانتها كواحدة من أبرز الوجهات العالمية جذباً للسياح، مدعومة ببنية تحتية عالمية، وتنوع ثقافي، وخدمات ترفيهية راقية. ورغم التحديات الإقليمية والعالمية، يظهر القطاع السياحي الإماراتي مرونة عالية ونمواً مستداماً، خاصة مع تزايد أعداد الزوار من الأسواق الخليجية والآسيوية والأوروبية». مضيفة أن الإمارات لا تقدم فقط سياحة فاخرة، بل تجربة متكاملة تمزج بين الأصالة والمعاصرة، وتستثمر في المستقبل بوعي استراتيجي يضمن استمرار التدفق السياحي على مدار العام، وليس فقط في المواسم التقليدية.





وتستطرد د. جميلة خانجي: «الجميل في صورة السياحة في وطني الجميل أنها تبرز الثقافة والتراث، مع تركيز على السياحة العائلية والتعليمية بمعايير الاستدامة العالمية، والتوسع في الباقات السياحية الذكية، والاعتماد على الذكاء الاصطناعي في تحسين تجربة الزائر من السياحة الداخلية والخارجية. ومن أكثر الأماكن ريادة في أبوظبي التي تبرز دائماً حضورها الثقافي، المشاريع المتميزة مثل جامع الشيخ زايد الكبير، ومتحف اللوفر أبوظبي، وقصر الحصن، وقصر الوطن، وجزيرة ياس، التي تجمع بين الفن والثقافة والمغامرة. كما أن دبي لديها عناصر جذب للسياحة من خلال برج خليفة، دبي مول، ومتحف المستقبل، القرية العالمية حديقة الزهور، إضافة إلى الفعاليات الكبرى، مثل مهرجان دبي للتسوق. وفي الشارقة المنتزهات ويتم التركيز على السياحة العائلية والتعليمية، كما أن رأس الخيمة والفجيرة تسجلان نمواً ملحوظاً في سياحة الطبيعة والمغامرات، بفضل الجبال، الشواطئ، وتجارب التخييم الراقية.





التراث والحداثة

تقول د.عزة جلال أحمد هاشم: «يشهد موسم السياحة في الإمارات نمواً واعداً يرسخ مكانتها كإحدى أبرز الوجهات السياحية العالمية، عاماً بعد عام، فالدولة استطاعت عبر رؤيتها الطموحة أن تمزج بين أصالة التراث بعمقه الإنساني وثراء مفرداته التاريخية، وبين معطيات الحداثة التي تجلت في بنية تحتية متطورة، ومشاريع نقل ذكية، وأبنية تلامس أرقى معايير الفخامة، هنا، يجد السائح تجربة استثنائية، حيث تتجاور الأحياء التراثية والمواقع الأثرية مع وجهات تسوق فارهة، ومنتجعات تضاهي أرفع المستويات العالمية. وهكذا، تكتب الإمارات عاماً بعد آخر فصلاً جديداً في سجل الوجهات التي تجمع بين عبق الماضي وروعة المستقبل.





وجهة عالمية للزوار

ويشير الشاعر ياسر سعيد دحي إلى أن دولة الإمارات تواصل ترسيخ مكانتها كوجهة عالمية للزوار من مختلف أنحاء العالم، مدفوعة بتكامل في بنيتها التحتية المتطورة، وتنوعها الثقافي، ومناخها الجاذب وخصوصاً في فصل الشتاء، حيث تتوزع الفعاليات بين المدن الكبرى في الدولة والمواقع الطبيعية والتراثية، معززة بفعاليات عالمية ومهرجانات ثقافية وفنية، وانفتاح ثقافي ساهم في جاذبية الدولة للسياح من مختلف الجنسيات ومن جميع أنحاء العالم، وهذا التنوع في المنتج السياحي بين الترفيهي، والطبيعي، والثقافي، أعاد رسم خريطة الجذب السياحي للدولة.

ويضيف دحي: «الإمارات اليوم وجهة إقامة وتجربة إنسانية متكاملة، وذلك من خلال تجارب بيئية وثقافية أصيلة، هذا عدا الدور البارز الذي تلعبه المدن الثقافية في تعميق البعد الحضاري للسياحة عبر المتاحف، والمراكز الأدبية، والمهرجانات التراثية. هذا العمق الثقافي منح السياحة الإماراتية بُعداً نوعياً، يستقطب الزائر الباحث عن المعنى، لا مجرد الترفيه فقط.





منارة عالمية

يقول الشاعر علي كنعان: «بعد ثلاثين سنة من الحياة في الإمارات، أرى أنها تمتاز بخصائص طبيعية ومناخية فريدة، حيث تغمر أجواء الدفء والأمان كل الفصول، ويتناغم البحر مع الشواطئ الجميلة وفنون العمران من أبراج المساكن ومرافق الخدمات وغابات الغاف والقرم والنخيل، إضافة إلى سكينة الصحراء وتعرجات الكثبان. وتنهض مواقع التاريخ وصروح العمران في أبوظبي، انطلاقاً من قصر الحصن والمجمع الثقافي، مروراً بالسعديات وما فيها من متاحف ومنتديات ثقافية، وصولاً إلى العين وما فيها من مواقع أثرية ومعالم سياحية ممتعة». ويرى كنعان أن أبوظبي أصبحت منارة عالمية في شؤون التراث والثقافة وفنون الحوار والتفاعل والإبداع، فضلاً عن صروح الرياضة والأماكن الترفيهية الممتعة.