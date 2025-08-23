«دار الاتحاد».. هنا أشرقت شمس الإمارات

فاطمة عطفة



تشكل المعالم التاريخية في الإمارات جزءاً أصيلاً من الذاكرة والهوية الوطنية. معالم نابضة في حياة الأجيال، ومبنى « دار الاتحاد» في دبي، الذي شهد إعلان اتحاد دولة الإمارات العربية المتحدة عام 1971، يعد موقعاً وطنياً راسخاً في تاريخ دولة الإمارات، وقد أدرج المبنى مؤخراً ضمن سجل الألكسو للتراث المعماري والعمراني العربي، ليكون شاهداً حياً على شروق شمس الحدث التاريخي المجيد، كما يعد المبنى ركيزة أصيلة من ركائز الهوية الإماراتية.





تقول المهندسة منال علي بوحليقة، رئيس قسم تراخيص البناء في شركة موانئ أبوظبي:«نحن فخورون باحتفاء سجل التراث المعماري والعمراني العربي التابع لمنظمة الألكسو، وإدراج مبنى « دار الاتحاد» ضمن أولى قوائم الدورة الأولى لعام 2025، ليصبح أيقونة معمارية تجسد لحظة إعلان قيام وتأسيس دولة الإمارات عام 1971»، مشيرة إلى أن تصميم المبنى تم في عام 1965 واكتمل خلال ستة شهور فقط، واعتمد على تشكيله الدائري المتداخل القائم على أعمدة خرسانية أسطوانية محاطة من الخارج بواجهات من الزجاج والألمنيوم.

وتتابع المهندسة منال بوحليقة مؤكدة:«كلنا ندرك أن بعض المباني تكمن قيمتها في أهميتها التاريخية والتراثية فتخلد عبر الزمن وتكون محل فخر واعتزاز، ومنها هذا المبنى الذي شهد أهم حدث تاريخي في مسيرة وطننا الغالي، وهي لحظة إعلان تأسيس دولة الإمارات الحبيبة».





وبدوره يقول المهندس محمود الرمحي: «دار الاتحاد» ليس فقط مبنى هندسياً، بلي يعني أنه بيت الأخوة والعمل الجماعي والبناء للأجيال والمستقبل، هذا المبنى المعماري بجماله ونسقه المشكل بعمارة الستينيات وموقعه الاستراتيجي على الخليج العربي، هو صرح مسجل بداخله قيمة ورمزية المكان في تاريخ وذاكرة الوطن والأمة، وفي الثاني من ديسمبر 1971، شهد المبنى اجتماع حكام الإمارات ليعلنوا بصدق ومحبة وأخوة وعزم تأسيس «دولة الاتحاد»، مؤكداً على أن إدراج المبنى ضمن سجل الألكسو للتراث المعماري والعمراني العربي يخلد حضوره الاستثنائي في ذاكرة الوطن. ويضيف أن المبنى تجسيد حي ملموس على عظمة الحدث التاريخي، وهو بناء متميز بشكله الخارجي الدائري وخطوطه البسيطة وانحناءاته المعمارية المتناغمة مع الموقع.

ويتابع المهندس الرمحي:«منذ تلك اللحظة التاريخية في الثاني من ديسمبر 1971، إلى هذا اليوم 2025، يبقى المبنى شاهداً على ما حققته القيادة الرشيدة من تطور ونهضة وتقدم، كما سيبقى هذا الصرح الأنيق المنفتح على بحر الخليج حاملاً للذكريات مئات وآلاف السنين من تجربة البحر والرمال المتلونة بألوان الشمس. ومن ذلك اليوم التاريخي، ونحن نرى التطور العمراني والمعماري، نرى المتاحف والجمعيات والمعارض في مختلف إمارات الدولة. هذه هي الإمارات الحبيبة، حفظها الله سبحانه وتعالى وحفظ قادتها وشعبها».