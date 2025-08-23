الأحد 24 أغسطس 2025 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
التعليم والمعرفة

«الإمارات للمكتبات» تشارك في مؤتمر دولي بكازاخستان

«الإمارات للمكتبات» تشارك في مؤتمر دولي بكازاخستان
23 أغسطس 2025 22:11

أستانا (وام)
شاركت جمعية الإمارات للمكتبات والمعلومات في المؤتمر الدولي للمكتبات والمعلومات، الذي استضافته العاصمة الكازاخستانية أستانا، بمشاركة نخبة من ممثلي الجمعيات المهنية وخبراء قطاع المكتبات والمعلومات من مختلف دول العالم.
واستعرض وفد الجمعية، خلال جلسات المؤتمر، أحدث مبادراتها في مجال التحول الرقمي للمكتبات، وجهودها في تمكين الكوادر الوطنية في مجالات إدارة المعرفة وحفظ التراث، بالإضافة إلى مشاريعها الرامية إلى تعزيز ثقافة القراءة، وتطوير البنية التحتية للمكتبات الأكاديمية والعامة والمدرسية في دولة الإمارات.
وعقد الوفد عدداً من الاجتماعات الثنائية مع ممثلي مؤسسات دولية مشاركة، بهدف بحث فرص التعاون المشترك في مجالات التدريب المهني، وتبادل الخبرات والمعرفة.
وشهد المؤتمر اختيار سلطان المزروعي، ممثلاً عن جمعية الإمارات للمكتبات والمعلومات، مراقباً لأعمال الجمعية العمومية للاتحاد الدولي للمكتبات، في خطوة تعكس المكانة المتميزة التي باتت تحظى بها الكفاءات الإماراتية في المحافل الدولية المعنية بقطاع المكتبات والمعلومات.
وأكد فهد علي المعمري، رئيس مجلس إدارة الجمعية، أن المشاركة في هذا الحدث العالمي تأتي انطلاقاً من التزامها بدعم مسيرة التنمية الثقافية والمعرفية في الدولة، مشيراً إلى أن المؤتمر شكل فرصة مثمرة لتبادل الخبرات، والاطلاع على أفضل الممارسات العالمية، بما يسهم في الارتقاء بالعمل المكتبي في دولة الإمارات.

أخبار ذات صلة
«مكتبة محمد بن راشد» تختتم مشاركتها في مؤتمر «إفلا» الدولي
رئيس كازاخستان يمنح العصيمي «وسام الصداقة»
جمعية الإمارات للمكتبات والمعلومات
المؤتمر الدولي للمكتبات والمعلومات
كازاخستان
آخر الأخبار
«لابا 121» يقترب من الانفراد بلقب «الهداف التاريخي» للعين
الرياضة
«لابا 121» يقترب من الانفراد بلقب «الهداف التاريخي» للعين
اليوم 17:27
بوتين وشي (أرشيفية)
الأخبار العالمية
تقرير صحفي: بوتين يزور الصين الأسبوع المقبل
اليوم 17:15
«أرقام القمة» لم تنصف «العنابي»
الرياضة
«أرقام القمة» لم تنصف «العنابي»
اليوم 17:15
هان دوك سو، رئيس وزراء كوريا الجنوبية السابق
الأخبار العالمية
كوريا الجنوبية: الادعاء يطلب اعتقال رئيس الوزراء السابق
اليوم 17:00
وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف
الأخبار العالمية
لافروف يتّهم دولا بالسعي لتعطيل جهود السلام مع أوكرانيا
اليوم 16:43
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2025©