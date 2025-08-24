"إنستجرام" تسمح بربط مقاطع الريلز في سلسلة واحدة

أطلقت منصة إنستجرام المملوكة لشركة ميتا ميزة جديدة تسمح لمنتجي المحتوى ربط عدة مقاطع "ريلز" في سلسلة واحدة، لتسهيل متابعة المشاهدين للمحتوى ذي الصلة واكتشافه بسهولة أكبر.



توفر الخاصية الجديدة للمبدعين إمكانية تنظيم الفيديوهات سواء لرواية قصة متعددة الأجزاء أو لتجميع محتوى مشابه، مثل سلسلة وصفات موسمية، مع إمكانية ربط المقاطع عند إضافة التعليقات أو عبر القائمة الفرعية في مقاطع الفيديو المنشورة سابقًا. بعد ربط المقاطع، يمكن للمشاهدين التنقل مباشرة إلى الجزء التالي باستخدام زر جديد يظهر أسفل يسار الشاشة، مما يعزز تجربة المتابعة ويزيد من وقت المشاهدة.





وأكدت إنستجرام أن هذه الميزة كانت من أكثر الطلبات شيوعًا من المستخدمين، كما يمكن أن تساعد في تحويل المشاهدين العرضيين إلى متابعين دائمين، بحسب ما ذكر موقع تك كرانش المتخصص في التكنولوجيا.