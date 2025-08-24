الإثنين 25 أغسطس 2025 أبوظبي الإمارات
التعليم والمعرفة

"سبيس إكس" تجري اختباراً جديداً لصاروخها العملاق "ستارشيب"

"سبيس إكس" تجري اختباراً جديداً لصاروخها العملاق "ستارشيب"
24 أغسطس 2025 11:43

تُجري شركة "سبيس إكس" المملوكة لإيلون ماسك رحلة تجريبية جديدة الأحد لصاروخها العملاق "ستارشيب" المصمم للقيام برحلات إلى القمر والمريخ، بعد سلسلة من الاختبارات غير الناجحة بسبب انفجارات تعرض لها الصاروخ.

من المقرر أن تُجرى هذه الرحلة العاشرة لأكبر صاروخ على الإطلاق، عند الساعة 18,30 بالتوقيت المحلي (23,30 بتوقيت جرينتش) من قاعدة الشركة الأميركية في تكساس جنوب الولايات المتحدة.

تهدف هذه الرحلة الجديدة إلى إجراء سلسلة من التجارب على الطبقة العليا من الصاروخ، أي المركبة، قبل أن يهبط في المحيط الهندي.
بخلاف الاختبارات السابقة، لن تحاول "سبيس إكس" الإمساك بالصاروخ عن طريق أذرع ميكانيكية، وهي مناورة مذهلة لا تتقنها سوى هذه الشركة.

يعتمد إيلون ماسك، أغنى رجل في العالم، على هذا الصاروخ العملاق لتنفيذ مشروعه الطموح لاستعمار المريخ.

كما ستُستخدم نسخة معدلة منه في برنامج "أرتيميس" التابع لوكالة الفضاء الأميركية (ناسا)، والذي يهدف إلى إعادة الأميركيين إلى القمر بهدف الحفاظ على وجود طويل الأمد هناك هذه المرة.
لكن خلال الاختبارات الثلاثة هذا العام، واجهت "سبيس إكس" انتكاسات تقنية متعددة.


حيث شهد الاختباران الأولان انفجاراً كبيراً في الطبقة العليا من الصاروخ في وقت مبكر من الرحلة، مما تسبب بتساقط كمية كبيرة من الحطام فوق منطقة البحر الكاريبي.

في نهاية مايو، وصلت مركبة "ستارشيب" بنجاح إلى الفضاء، لكنها انفجرت قبل انتهاء مهمتها، بعد أن تسبب تسرّب وقود في فقدان السيطرة عليها.


المصدر: وكالات
صاروخ ستارشيب
سبيس إكس
صاروخ
