التعليم والمعرفة

«شاعر المليون» ينطلق من الرياض في أولى جولات لجنة التحكيم

لجنة التحكيم خلال المقابلات (وام)
25 أغسطس 2025 01:42

الرياض (وام)

انطلقت صباح أمس في العاصمة السعودية الرياض أولى جولات لجنة تحكيم الموسم الثاني عشر من برنامج «شاعر المليون»، الذي تنظمه هيئة أبوظبي للتراث، وتستمر المقابلات حتى 28 أغسطس الجاري بمشاركة واسعة من الشعراء.
ويتوافد الشعراء يومياً من التاسعة صباحاً حتى التاسعة مساءً لعرض قصائدهم أمام لجنة التحكيم، التي تضم الدكتور سلطان العميمي، والدكتور غسان الحسن، والشاعر حمد السعيد، وذلك سعياً للتأهل إلى المراحل المتقدمة وحمل بيرق الشعر النبطي. ويحمل الموسم الجديد شعار «قصيدنا واحد»، ليؤكد مكانة الشعر كجزء من الهوية والثقافة العربية.

وتحظى جولة الرياض بمشاركة واسعة من شعراء المملكة، حيث شهدت المواسم السابقة من البرنامج وصول 36 شاعراً سعودياً إلى النهائيات من أصل 61، بينهم شاعرتان، فيما فاز ثلاثة شعراء سعوديون باللقب في المواسم الثالث والثامن والحادي عشر.
وتقابل لجنة التحكيم خلال هذه الجولة الشعراء وتستمع لقصائدهم وتقيّمها، بما يمنح المشاركين فرصة للانضمام إلى قائمة الـ 100، سواء عبر اجتياز الاختبارات الأساسية أو بالحصول على البطاقة الذهبية التي تُمنح للشعراء المتميزين، وتُعد شهادة من اللجنة على تفوق قصائدهم. ويشهد الموسم الثاني عشر مشاركة واسعة من شعراء يمثلون 25 دولة؛ مما يؤكد مكانة البرنامج بوصفه منصة شعرية عربية رائدة.
وتتواصل جولات لجنة التحكيم بعد الرياض لتصل إلى الكويت يومي 3 و4 سبتمبر، ثم عمّان يومي 9 و10 سبتمبر، ومسقط في 16 سبتمبر، قبل أن تختتم في أبوظبي أيام 22 و23 و24 سبتمبر 2025.
ومع ختام هذه الجولات، يتم اختيار 100 شاعر يخضعون لمراحل تصفية أدق وصولاً إلى 48 شاعراً متأهلاً إلى الحلقات المباشرة، حيث يبدأ مشوار التنافس على حمل البيرق والفوز بلقب «شاعر المليون».

هيئة أبوظبي للتراث
الرياض
الشعر
الثقافة
شاعر المليون
السعودية
